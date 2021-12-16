Ю. Воробьев: Парламентарии России и Армении придают важное значение укреплению отношений двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел 33-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

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Вице-спикер СФ отметил, что Комиссия собралась в обновленном составе, поскольку в этом году прошли выборы как в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, так и в Национальное Собрание Армении.

«Армения традиционно является одним из старейших стратегических партнеров России. В основе наших отношений – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения», — сказал Юрий Воробьев. Он констатировал, что на современном этапе между Россией и Арменией активно развиваются интеграционные процессы в самых разных сферах. «Доверительные межпарламентские отношения помогают налаживать тесные связи в решении глобальных и региональных проблем по самым разным направлениям».

Армения традиционно является одним из старейших стратегических партнеров России

По словам вице-спикера СФ, контакты парламентариев России и Армении являются одним из приоритетных направлений двустороннего межгосударственного сотрудничества, примером чему может служить конструктивное взаимодействие парламентских делегаций России и Армении на международных площадках, в частности в рамках ПАСЕ, ОБСЕ и других. «Придаем высокое значение укреплению и углублению стратегического партнерства и союзнического взаимодействия с Арменией».

Юрий Воробьев напомнил, что в 2022 году исполнится 30-лет установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения и 25-лет двустороннему базовому Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По мнению вице-спикера СФ, эти даты должны придать новый импульс сотрудничеству.

«Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении. Важно, что в условиях пандемии и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена», — сказал Юрий Воробьев, отметив, динамично развивающиеся отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все регионы Армении.

Заместитель Председателя СФ предложил возродить региональную компоненту в двустороннем межпарламентском диалоге, в части, возобновления обмена делегациями с участием руководства законодательных органов субъектов Российской Федерации и марзов Республики Армения.

Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Виктор Бондарев

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Владимир Джабаров

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения

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Юрий Воробьев также обратил внимание на культурно-гуманитарные контакты, проведение межрегиональных молодежных форумов поочередно в каждой из стран и деятельность общественных организаций. «Одним из ярких примеров такой работы является деятельность Фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и прогресс».

Заместитель Председателя СФ выразил убеждение, что результаты 33-го заседания Межпарламентской комиссии позволят продвинуть российско-армянские дружеские и союзнические отношения по всем направлениям.

Как отметил заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии Акоб Аршакян, между Россией и Арменией сформирована солидная договорно-правовая база, охватывающая все сферы двустороннего взаимодействия.

По мнению Акоба Аршакяна, Межпарламентская комиссия является динамичной площадкой для обмена опытом, для конструктивного и эффективного парламентского взаимодействия.

Со словами приветствия в адрес участников заседания выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

В ходе работы парламентарии рассмотрели вопросы: о дальнейшем развитии российско-армянских межпарламентских связей, их основных направлениях и перспективах в контексте укрепления двустороннего межгосударственного диалога, о состоянии и перспективах двустороннего гуманитарного сотрудничества, в части поддержки русского языка в Республике Армения и армянского языка в России. По вопросу создания и установки на площади России в Ереване, памятника посвященного российско-армянской дружбе принято решение о формировании рабочей группы.

Также обсужден вопрос об Экспертном совете Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, утвержден План работы Межпарламентской комиссии на 2022 год.

В состав российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения входят сенаторы РФ: Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области а также депутаты Государственной Думы.

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