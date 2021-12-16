Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ16.12.2021 18:52

Роскосмос продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В период с 9 по 16 декабря 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Поиск пропавшего рыболовецкого судна на Сахалине;

подбор архивных данных дистанционного зондирования Земли по территории Красноярского края.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в отчетный период осуществлялся мониторинг наводнения в Микронезии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг наводнения в Испании;

мониторинг извержения вулкана в Индонезии;

мониторинг ледокола в Антарктиде;

мониторинг последствий прохождения торнадо в США.

Всего в отчетном периоде в МЧС России переданы российские данные космической съемкой в объеме около 33 тыс. кв. км (15 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Кроме того, по заявкам, заведенным в результате поиска в СМИ новостных сообщений о природных и техногенных катастрофах по всему миру, получены российские данные в объеме около 26 тыс. кв. км (6 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в отчетный период переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 55 тыс. кв. км (22 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Компания «Российские космические системы» является головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по системам приема, обработки и распространения информации дистанционного зондирования. Научный центр оперативного мониторинга Земли выполняет функции наземного комплекса планирования, приема, обработки и распространения космической информации с российских космических аппаратов.

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