М. Ахмадов: Реализация механизмов государственно-частного партнерства способствует более динамичному развитию спортивной инфраструктуры в стране

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол», посвященный вопросам ГЧП в сфере физкультуры и спорта.

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол» на тему «Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и спорта». Заседание провел заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики В мероприятии также принял участие член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков. ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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По словам Мохмада Ахмадова, актуальность темы заседания обусловлена сокращением бюджетных средств в условиях ограниченности ассигнований, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

Можно обеспечить более динамичное развитие спортивной инфраструктуры путем привлечения частного капитала с помощью реализации механизмов государственно-частного партнерства

«Можно обеспечить более динамичное развитие спортивной инфраструктуры путем привлечения частного капитала с помощью реализации механизмов государственно-частного партнерства», — сказал сенатор.

Участники «круглого стола» отметили, что нормы закона о физической культуре и спорте накладывают определенные ограничения на осуществление коммерческой деятельности на спортивных объектах. Это, в свою очередь, не позволяет использовать общие подходы для эффективной эксплуатации спортивной инфраструктуры.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов сообщил о проекте постановления Правительства Российской Федерации о строительстве в ряде субъектов РФ — Ивановской, Нижегородской, Ярославской областях и Республике Башкортостан — спортивных объектов на условиях софинансирования из федерального бюджета, бюджетов регионов и средств инвесторов. Указанный документ подробно обсуждается сенаторами.

«Это — наглядный пример механизма государственно-частного партнерства», — отметил парламентарий. Он подчеркнул, что для создания качественной общественной инфраструктуры и оказания различных услуг механизмы ГЧП позволяют на благоприятных условиях привлекать частные инвестиции.

В заседании «круглого стола» приняли участие представители Министерства финансов РФ, Министерства спорта РФ, руководители и представители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта, инвесторы — представители бизнес-сообщества.

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