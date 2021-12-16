Минэнерго завершило подготовку законопроекта, направленного на реализацию целевой модели управления спросом на электроэнергию

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 декабря. – Проект федерального закона направлен на создание правовой основы для работы агрегаторов на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

В 2019 году в России был запущен пилотный проект по работе агрегаторов управления спросом. Это специализированные компании, позволяющие любым потребителям электроэнергии заработать за счёт управления уровнем своего потребления.

Агрегаторы объединяют группы потребителей и управляют их совокупным спросом на электроэнергию. Снижая потребление своих групп в определённые часы (известные на сутки заранее), агрегаторы и потребители получают за это платежи с энергорынка. Положительный эффект для энергосистемы от работы агрегаторов заключается в снижении нагрузки в часы, когда она наиболее высока и потребление находится на максимальных пиках.

Законопроект является следующим этапом развития механизма управления спросом, успешно опробованного в рамках пилотного проекта.

Предполагается введение нового вида услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии и установление обязанности по приобретению таких услуг участниками оптового рынка. Наряду с этим Правительство наделяется полномочиями по проведению отбора агрегаторов управления спросом.

Проект федерального закона направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России и ФАС России.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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