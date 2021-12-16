Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом заседания Президент ознакомился с выставкой достижений и перспективных проектов АСИ. На семи стендах-«станциях» главе государства представили основные проекты организации и планы её деятельности на 2022–2024 годы.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Сегодня – мы сейчас познакомились с проектами, я ещё об этом расскажу – но хотелось бы начать с того, что сегодня у нас важное, в некотором смысле даже особое заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Предстоит определить цели, задачи агентства на ближайшие три года, зафиксировать ключевые направления работы, которые должны стать логическим продолжением всей истории АСИ. С её главных вех и хотел бы начать.

Ровно десять лет назад, в декабре 2011 года агентству было поручено реализовать Национальную предпринимательскую инициативу. Результатом стали не только современные регламенты и процедуры ведения бизнеса – новые, более эффективные.

Перемены оказались гораздо более глубокими. В регионах, на местах действительно появилось больше управленцев, которые принимают решения с учётом интересов, запросов людей, которые ведут своё дело.

Поддерживая идеи, отдельные проекты, вы всегда стремились к опережающим, системным изменениям. Когда говорю «вы», то обращаюсь, прежде всего, к самому агентству. Так, чемпионаты рабочих специальностей WorldSkills переросли по сути в целое общероссийское движение, в новые программы профессиональной подготовки, в широкую сеть дополнительного образования детей, причём очень часто по профессиям будущего.

Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить юниорское направление WorldSkills, а также команду проекта «Точка кипения» с премиями Общества «Знание» за активную просветительскую деятельность.

Считаю, что эти награды – свидетельство заслуг всего Агентства в продвижении передовых подходов и взглядов, в объединении вокруг единых ценностей большого сообщества людей, готовых к переменам, к участию в развитии своих городов, регионов, всей страны.

Продолжение следует.

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