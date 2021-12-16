В Совете Федерации обсудили меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел А. Епишин.

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам совместно с Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совещание «Меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути».

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Модератором совещания выступил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Татьяна Сахарова, СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, госкорпораций, промышленных компаний и транспортных предприятий.

Сегодня развитие Северного морского пути в силу ряда факторов, включая экономические, климатические и многие другие – это один из стратегических приоритетов России, отметил Андрей Епишин. Среди ключевых направлений, нуждающихся в поддержке сенатор назвал инфраструктурные проекты, организацию грузоперевозок, судоремонт, стимулирование малого и среднего бизнеса, расширение туристической деятельности.

Нужны, в том числе, неординарные налоговые меры экономической поддержки для развития инфраструктуры, связи

Меры поддержки, отметил Андрей Епишин, должны касаться, в первую очередь, возможного внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, связанные с ним законы. «Нужны, в том числе, неординарные налоговые меры экономической поддержки для развития инфраструктуры, связи. Все эти направления крайне важны для роста экономики развития Арктической зоны РФ».

Сенатор отметил, что в рамках подготовки совещания в СФ поступили предложения по мерам бюджетной поддержки, решению социальных вопросов — и от субъектов Федерации, и от участников экономической деятельности на Северном морском пути.

Константин Долгов, представляющий в верхней палате парламента исполнительный орган государственной власти Мурманской области, отметил важность дополнительных стимулирующих мер как налогового, так и неналогового характера – для того чтобы максимально способствовать становлению Северного морского пути в качестве мощной международной инфраструктурной артерии.

«Одна из важных тем, которая будет способствовать загрузке и нормальному функционированию Северного морского пути – это судоремонт. Необходимо повысить конкурентоспособность отечественной судоремонтной отрасли». Сенатор предложил рассмотреть вопрос об установлении нулевой ставки НДС в этой сфере при условии направления высвобождаемых средств на обновление основных фондов».

Для поддержки транзитных перевозок сенатор предложил предоставлять скидки на тарифы на железнодорожные перевозки в направлении Мурманска, снизить тарифы на ледокольную проводку.

В 2020 году установлены ставки НДС в размере ноль процентов в отношении услуг по ледокольной проводке морских судов, напомнил Константин Долгов. «Однако перечень услуг, облагаемых по нулевой ставке НДС, сегодня ограничен только ледокольной проводкой судов. В отсутствие утвержденных норм и правил разделения услуг на облагаемые нулевой ставкой НДС и ставкой 20 процентов возникает целый ряд проблем».

Совещание на тему «Меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути»

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Андрей Епишин

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Совещание на тему «Меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути»

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Андрей Епишин

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Сенаторами было поддержано предложение рассмотреть возможность расширения перечня услуг облагаемых нулевой ставкой НДС, включив в него в полном объеме оказываемые судами атомного ледокольного флота услуги, необходимые для целей торгового мореплавания. «Это потребует изменения в Налоговый кодекс РФ, изменения подходов к порядку налогообложения услуг, что создаст предпосылки для привлечения инвестиций в развитие ледокольного флота, в том числе принципиальное направление новых ледоколов серии лидер».

В ходе совещания было отмечено, что в 2020 году был одобрен пакет законов, которые предоставляют льготы для инвесторов, планирующих реализовывать в Арктике новые проекты. Пакет предусматривает предоставление льгот для резидентов Арктической зоны, а также льгот для компаний, осуществляющих деятельность в Арктической зоне: по НДС, налогу на прибыль организаций, НДПИ, страховым взносам. В свою очередь в развитие федерального пакета налоговых льгот, регионами была проведена большая работа по принятию законов по региональным налогам (транспортному налогу, налогу на имущество организаций, упрощенной системе налогообложения). В настоящее время зарегистрировано более 200 резидентов Арктической зоны, с инвестициями в объеме 267 млрд. рублей и более 9 тыс. рабочих мест.

Участники совещания также высказались о необходимости дополнительного обсуждения в части возможного снижения требований ЦБ к размерам резерва на возможные потери по кредитам, предоставляемым кредитными организациями в целях финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны РФ, субсидирование процентных ставок по кредитам для резидентов Арктической зоны в части крупных инвестиционных проектов (более 10 млрд. рублей).

Все прозвучавшие предложения будут обобщены и войдут в рекомендации профильных комитетов СФ, сказал Андрей Епишин.

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