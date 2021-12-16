В. Матвиенко: Расширение сети здравоохранения за счет частных клиник дает гражданам выбор, к какому врачу обратиться

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве.

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Спикер СФ напомнила, что по поручению Президента РФ начала реализовываться важная программа модернизации первичного звена здравоохранения. К ее исполнению подключаются частные инвесторы, отметила Председатель СФ. При этом Валентина Матвиенко назвала важным взаимодействие бизнеса, который инвестирует в социальные объекты, с региональными властями.

По словам спикера СФ, расширение сети здравоохранения, в том числе за счет частных инвестиций, дает гражданам выбор — в какую поликлинику, к какому врачу обратиться. «Главное, чтобы мы поддерживали и государственное здравоохранение, и частные клиники».

По мнению Валентины Матвиенко, у частных клиник должна быть возможность работать и по программе ОМС. «Это значит, что они будут доступны всем гражданам». Спикер СФ отметила, что в период пандемии частные медцентры активно подключились к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией, в том числе амбулаторной.

Сохранение здоровья граждан – главный государственный приоритет

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что сохранение здоровья граждан – главный государственный приоритет. По ее словам, в Совете Федерации уделяется большое внимание детскому здравоохранению, контролю за строительством детских больниц.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии многофункционального медицинского центра в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин СобянинСергей СеменовичМэр Москвы добавил, что в Москве строится большое количество медучреждений. «На этапе проектирования и строительства находятся около одного млн квадратных метров. Это поликлиники, больницы, корпуса скорой помощи».

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