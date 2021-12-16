В. Городецкий: Принципиально важно продолжить работу по совершенствованию механизма комплексного развития территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили меры по стимулированию жилищного строительства в субъектах Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел парламентские слушания на тему «О мерах по стимулированию жилищного строительства в субъектах Российской Федерации».

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«Эта тема – одна из самых злободневных, так как напрямую связана с удовлетворением одной из важнейших потребностей человека, а именно, потребности в жилье. Для того, чтобы реализовать эту потребность необходимо обеспечить соответствующий объем жилищного строительства», — отметил парламентарий.

Владимир Городецкий обратил внимание, что Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей в сфере жилищного строительства в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» установлено увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

Сенатор уточнил, что, по оценке профессионального строительного сообщества, чтобы достичь заявленных показателей по объемам жилищного строительства, необходимо, чтобы в стройке одномоментно находилось порядка 150 млн квадратных метров жилья. Сегодня общая площадь строящегося жилья составляет около 98 млн квадратных метров.

«Достижение заявленных показателей ставит перед федеральными органами государственной власти задачу по выработке принципиально новых эффективных подходов к дальнейшему развитию строительной отрасли», — отметил сенатор.

Владимир Городецкий добавил, что Правительством РФ во взаимодействии с уполномоченными организациями уже проделана огромная работа в целях наращивания объемов жилищного строительства. Она включает как законотворческую деятельность в целях совершенствования строительного процесса, так и внедрение различных механизмов государственной поддержки строительного сектора, направленных на стимулирование спроса и предложения, уточнил он.

Сенатор отметил, что отдельные из этих мер позволили строительной отрасли успешно пройти наиболее экономически сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, а также создать необходимый правовой задел, направленный на поступательное наращивание объемов жилищного строительства в будущем.

Вместе с тем, указал Владимир Городецкий, сохраняется ряд проблем, которые препятствуют более активному жилищному строительству в регионах. «Среди них можно выделить, например, концентрацию строительства преимущественно в крупных городах из‑за несоответствия возможностей покупателей и застройщиков, а также из‑за проблемы, связанной с получением проектного финансирования на запуск небольших проектов. Играют также роль климатические и территориальные особенности населенных пунктов», — отметил законодатель.

По оценкам Рейтингового агентства строительного комплекса, из 1 117 городов России сегодня не ведется строительство в 812 городах.

По словам сенатора, давней проблемой является недостаточность у регионов финансовых ресурсов на обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, необходимой инфраструктурой. При этом он указал, что уже выявлены некоторые недостатки введенного год назад в Градостроительный кодекс единого механизма комплексного развития территорий.

Принципиально важно продолжить работу по совершенствованию механизма комплексного развития территорий как одного из основных инструментов увеличения объемов жилищного строительства

«Принципиально важно продолжить работу по совершенствованию механизма комплексного развития территорий как одного из основных инструментов увеличения объемов жилищного строительства», — заявил парламентарий. В частности, надо предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки застройщиков, реализующих проекты КРТ, чтобы они имели возможность расселить ветхое жилье, а также обеспечить территорию необходимыми инфраструктурными объектами, решить проблемные вопросы, связанные с реализацией проектов КРТ в границах зон охраны объектов культурного наследия и на приаэродромных территориях и др.

Владимир Городецкий считает необходимым ускорить принятие Федерального закона, предусматривающего распространение проектного финансирования на ИЖС.

Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Нужно продолжить поддержку небольших региональных застройщиков. Для этого, в первую очередь, следует скорректировать реализуемую акционерным обществом «ДОМ.РФ» как агентом Российской Федерации, программу поддержки застройщиков, реализующих низкомаржинальные проекты жилищного строительства. Обеспечить более широкий круг субъектов Российской Федерации, которые могут в ней участвовать, а также увеличить предельную стоимость проектов жилищного строительства, которые могут претендовать на поддержку», — подчеркнул законодатель.

По итогам обсуждения будут приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, субъектов Федерации.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, заместитель генерального директора акционерного общества «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, первый заместитель генерального директора Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин, представители Счетной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

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