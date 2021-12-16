Встреча с главой АСИ Светланой Чупшевой

Source: President of Russia – Kremlin

С.Чупшева: Владимир Владимирович, Вы ставите задачи по повышению экономического роста, перезапуске инвестиционного цикла. Я несколько слов хотела сказать, как Агентство стратегических инициатив участвует в этой работе.

Сейчас обсуждали рейтинг качества жизни. Хочу сказать, что рейтинг инвестиционной привлекательности – национальный рейтинг – мы тоже сейчас «докручиваем» с учётом уже новых задач, которые Вы поставили, которые сегодня регионы нам диктуют, и, самое главное, [с учётом] требований, которые предприниматели сегодня представляют в части удобства ведения бизнеса.

Что сделали? Добавили несколько новых показателей: это получение разрешений, оформление доступа, подключения к газу, воде, вопросы и процедуры, связанные с арендой земли, земельных участков. Оценку и создание инфраструктуры для технологического предпринимательства в отдельный блок выделили.

Продолжение следует.

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