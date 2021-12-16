А. Артамонов в Кисловодске проконтролировал ход работ на проспекте Ленина и на Старом озере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рекомендовал подрядчикам ускорить темпы реализации проектов.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в рамках рабочей поездки посетил Кисловодск.

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Совместно с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андреем Хлопяновым и исполняющим обязанности главы Кисловодска Евгением Моисеевым сенатор проинспектировал реализацию в городе-курорте проектов по созданию пешеходной зоны на проспекте Ленина и восстановлению Старого озера.

По словам Анатолия Артамонова, на сегодняшний день завершаются работы на участке от улицы Желябова до проспекта Дзержинского. В рамках третьего этапа возводится питьевой бювет, ротонды и шестикаскадный фонтан. Сенатор рекомендовал подрядчикам ускорить темпы работ. Также, по его инициативе, принято решение о запрете проезда автомобилей по проспекту Ленина от улицы Желябова до проспекта Дзержинского.

В рамках работ на Старом озере парламентарий поддержал идею создания масштабной парковки вблизи водного объекта.

«В летнее время на озере будет собираться большое количество жителей и гостей города. Уверен, что объект будет пользоваться высокой популярностью. Необходимо обеспечить вместительную парковку для всех, кто захочет провести здесь время», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

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