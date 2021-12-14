Сенаторы провели встречу с представителями Совета молодых депутатов Краснодарского края

Source: Russia – Council of the Federation

В. Бекетов, А. Кондратенко и А. Варфоломеев считают, что для молодых парламентариев очень полезно ознакомиться с работой федеральных законодателей.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края провели встречу с представителями Совета молодых депутатов (СМД) региона.

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В беседе приняли участие руководители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации – первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и председатель Палаты Александр Сапронов.

В ходе встречи было отмечено, что накопленный в Краснодарском крае опыт по объединению молодых законодателей разного уровня продолжает вызывать интерес у молодежных организаций других субъектов Федерации. Например, в октябре на Кубани прошло выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, в рамках которого более 20 депутатов из разных территорий смогли познакомиться с интересными проектами краевого СМД.

«Совет молодых депутатов Краснодарского края – это мощная структура. Она позволяет региону успешно решать вопросы кадровой политики. Многие из молодых парламентариев, прошедших эту школу, стали федеральными депутатами, заняли руководящие должности как в администрации региона, так в муниципальных образованиях», — отметил Владимир Бекетов.

Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Встреча молодых законодателей Краснодарского края с сенаторами РФ

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Одной из тем беседы стали вопросы целевого обучения студентов. Владимир Бекетов считает важным, чтобы они обязательно проходили практику с последующим трудоустройством в организациях, оплативших их обучение. Для обсуждения этой темы парламентарий предложил организовать «круглый стол» с приглашением ректоров Краснодарских вузом, поставить задачу, проработать и увидим результаты.

Как подчеркнул Алексей Кондратенко, подобные встречи — это и передача, и обмен опытом одновременно. «Мы стараемся уберечь молодое поколение от уже совершённых нами ошибок, а они привносят в нашу работу своё инновационное видение многих вопросов», — сказал сенатор.

«Развиваться можно только тогда, когда мы слышим не только себя, но и других. Для этого очень важен непосредственный обмен опытом», — отметил Алексей Кондратенко.

Александр Варфоломеев пригласил делегатов от Краснодарского края принять участие в работе одного из круглых столов Большого молодежного форума, который состоится в Совете Федерации в апреле 2022 года и будет посвящен 10-летию создания Палаты молодых законодателей.

В ходе своей поездки кубанские депутаты приняли участие в заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Для представителей Совета молодых депутатов Краснодарского края была организована экскурсия по Совету Федерации.

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