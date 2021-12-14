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#Роскосмос#Сколково#РК-Цифра#Константин Шадрин14.12.2021 17:56

Роскосмос и Сколково подвели итоги отраслевого акселератора по цифровым технологиям

В рамках Демо-дня эксперты Госкорпорации «Роскосмос» и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и объявили победителей первого отраслевого акселератора по цифровым технологиям. Для целей реализации мероприятий и ключевых вех Стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года совместно с Фондом «Сколково» проведен «Отраслевой акселератор» по цифровым технологиям.

На участие в конкурсе было подано более 200 заявок от стартапов со всей России. В рамках заочной экспертизы было отобрано 143 проекта, из которых 68 проектов были допущены до этапа очных презентаций. В акселерационную программу вышли 12 проектов, которые предложили наиболее интересные технологические разработки, направленные на реализацию стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос».

Финалистами программы и участниками Демо-дня стали:

ООО «ЭМПЛАЙ» — комплексная системы поддержки принятия решений и автоматизации рекрутинга. Первая компания, объединившая в себе экспертизу найма кандидатов для ИТ-компаний и разработку собственной цифровой платформы для автоматизации рекрутинга;

ООО «ИНФОМАТИКС» — роботизированная система управления информационным пространством пассажиров в пилотируемом и беспилотном общественном транспорте посредством генерации таргетированного контента в режиме реального времени;

ООО «КОМПОЗИТ ВИЖН» — AI решения для производства крупногабаритных композитных изделий для авиации и космоса. При помощи компьютерного зрения и машинного обучения мы снижаем время для производства и контроля качества композитных изделий;

Менисов Артем — комплекс моделирования, позволяющий оценивать тактико-технические параметры существующих спутниковых систем и определять требования к перспективным космическим средствам и обосновывать рациональные варианты построения космических систем и средств;

ООО «НИТРОСДЭЙТА РУС» — NitrosBase SQL — российская высокопроизводительная универсальная СУБД, способная стать современным лидирующим ИТ-решением. NitrosBase — полноценная замена традиционным SQL серверам, при кратном повышении производительности;

ООО «СИГМАЛАБ» — BIPULSE — система управления проектами и поддержки принятия решений;

ООО «НЕЙРОСКАНЕР» — запатентованное устройство спутникового распознавания и передачи данных, позволяющее производить вычисления в космосе, используя методы машинного обучения и передавать на Землю только обработанный сигнал;

ООО «Тензор Лаб» — космический маршрут позволит предотвратить столкновения на орбите путём прокладки безопасной орбиты движения с использованием методов машинного обучения;

ООО «КОСМОЛАБ» — цифровой двойник (ЦД) систем запуска и отделения МКА для снижения стоимости при переходе на серийность и сокращение времени проектирования модификаций;

ООО «АВ СОФТ»- LOKI способен имитировать любое устройство в организации (сервер, камеру, телефон, станов и др.) и приманивать к себе кибератаки, оберегая реальные сервисы;

ООО «КОЛЛОВЭАР» — единственная на мировом рынке low-code BPMS с инновационной архитектурой на базе онтологий и семантической модели данных, а также с функционалом моделирования и регламентирования бизнес-процессов и процессной архитектуры (Enterprise Architecture).

ООО «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» — система BimAR —цифровая монтажная маркировка, интерактивная монтажная схема, предварительная исполнительная съемка, контроль производства, складирования и транспортировки.

Константин Шадрин, директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» «Первый отраслевой акселератор в области развития „сквозных“ цифровых и информационных технологий, проведенный в рамках реализации единой цифровой стратегии Госкорпорации „Роскосмос“, показал высокие результаты как с точки зрения качества отобранных проектов и потенциала дальнейшего применения в отрасли, так и с точки зрения высокой заинтересованности со стороны наших организаций и стартапов в дальнейшем взаимодействии. Мы получили более 200 заявок по всем 5 направлениям реализации стратегии: цифровая система управления, цифровизация производства и жизненного цикла изделий, цифровая система управления данными, цифровая корпоративная культура, цифровые продукты и сервисы. По всем заявкам была проведена тщательная экспертиза при активном участии организаций отрасли, в том числе в сжатые сроки прошло более 60 презентаций проектов. Наиболее зрелые проекты, заинтересованность в которых подтвердили наши организации, прошли через акселерационную программу и успешно презентовали свои решения в ходе демо-дня. На следующем шаге всем проектам будет предложено детально проработать и реализовать пилотные проекты».

Илья Воробьев, директор по акселерации в области промышленных технологий кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «Для нас взаимодействие в Госкорпорацией „Роскосмос“ становится уже традицией, ранее мы провели первый совместный акселератор с НПО Энергомаш, больше направленный на диверсификацию и поиск гражданской продукции, где только одним их треков были „Решения для цифровизации отрасли“, где увидели высокую заинтересованность со стороны предприятий, входящих в контур НПО Энергомаш . Сейчас мы провели первый целевой акселератор с Госкорпорацией „Роскосмос“ (РК-Цифра) по ИТ, направленный на цифровую трансформацию отрасли, увидели высокий интерес со стороны как стартапов, так и высокий интерес со стороны предприятий корпорации, отобрали более десяти перспективных проектов, надеемся, что большинство решений будут успешно внедрены и покажут высокую эффективность после внедрения. Надеемся не снижать темпы взаимодействия с Госкорпорацией „Роскосмос“ и продолжить поиск и внедрение новых технологических решений в следующем 2022 году».

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

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