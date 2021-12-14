Развитие системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провел В. Тимченко.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля». Мероприятие организовано совместно с Комитетом СФ по социальной политике.

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Сенатор напомнил, что по итогам «правительственного часа», проведенного в июне 2021 г. с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, Совет Федерации принял Постановление «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан».

«В рамках осуществления парламентского контроля мы проводим этот «круглый стол», посвященный мониторингу выполнения отдельных рекомендаций в части совершенствования санитарно-эпидемиологического контроля, которые закреплены в Постановлении СФ», — сказал Вячеслав Тимченко.

Он отметил, что пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни общества. Напряженная ситуация сохраняется во многих странах. В России идет снижение прироста, но в отдельных регионах сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Сенатор подчеркнул, что органами государственной власти принят ряд решений, в том числе на законодательном уровне, по усилению мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «По поручению Президента Российской Федерации в Правительстве проводится масштабная работа по созданию «санитарного щита», который должен обеспечить быстрое реагирование на угрозы, подобные пандемии COVID-19».

Разработана Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 г., одна из ключевых задач которой — обеспечить страну полным циклом вакцин, включенных в национальный календарь прививок, добавил Вячеслав Тимченко.

Нынешняя ситуация беспрецедентна для любой страны, но та оперативность, с которой у нас были предприняты меры реагирования на осеннюю вспышку, подтверждает, что реализация намеченных планов успешно начата

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация беспрецедентна для любой страны, но та оперативность, с которой у нас были предприняты меры реагирования на осеннюю вспышку, подтверждает, что реализация намеченных планов успешно начата. Безусловно, это заслуга, в первую очередь, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации», — подчеркнул сенатор.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в своем выступлении отметила, что развитие системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора – крайне важная и актуальная задача.

Она рассказала о реализации многозадачного проекта создания «санитарного щита», в который включены мероприятия по реагированию на границах Российской Федерации, внутри страны, по консолидации усилий с партнерами в ближнем зарубежье, а также изучение эпидемиологической ситуации в дальнем зарубежье. В частности, за рубежом ведется отслеживание возникновения новых штаммов коронавируса.

Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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Светлана Горячева

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Юрий Архаров

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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Круглый стол Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по социальной политике

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Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области отметил, что в условиях пандемии развитие системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля приобретает особую актуальность.

Сенатор также подчеркнул важность совершенствования правового регулирования санитарно-гигиенического просвещения. «К этой работе необходимо активно привлекать социально ориентированные некоммерческие и волонтерские организации», — сказал он.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Гусаковский, ГусаковскийАлександр Владиславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Зобнев, ЗобневВиктор Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Александр Новьюхов, НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, статс-секретарь — заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития РФ Александр Вдовин, представители Министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства России, руководители департаментов здравоохранения ряда субъектов РФ, врачи-эпидемиологи.

По итогам работы «круглого стола» будет подготовлено решение, нацеленное на дальнейшее эффективное развитие системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля.

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