Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-22#Космодромы#Байконур14.12.2021 16:11

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» прибыл на Байконур

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» доставлен на технический комплекс космодрома Байконур для проведения штатной подготовки в соответствии с графиком программы транспортного обеспечения российского сегмента Международной космической станции.

Сегодня утром, 14 декабря 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 состоялась выгрузка и установка корабля на рабочее место для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации. В ближайшее время специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева приступят к выполнению внешнего осмотра изделия и проверке механизмов раскрытия панелей солнечных батарей. «Союз МС-22» будет оставаться в режиме хранения до начала непосредственной подготовки к пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» по программе доставки на Международную космическую станцию участников 68-й долговременной экспедиции намечен на сентябрь следующего года.

MIL OSI