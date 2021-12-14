Павел Сорокин: «Необходимо обеспечить большую прозрачность процессов подготовки проектной документации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 декабря. – Компаниям-недропользователям необходимо чаще обновлять проектные документы разрабатываемых месторождений углеводородов. От того, насколько актуальные данные имеет регулятор, должна зависеть возможность проекта претендовать на те или иные налоговые стимулы от государства, сообщил Павел Сорокин на «круглом столе» Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» по теме «Национальный аудит запасов: трансформация компетенций и бизнес-процессов в недропользовании».

Проектные документы на разработку месторождений содержат всю базовую информацию о разрабатываемом месторождении, в том числе планы и сроки его эксплуатации. В настоящий момент Минэнерго России совместно с другими ведомствами работает над повышением стандартов прозрачности их подготовки, а также проработает механизмы их актуализации. «Необходимо обеспечить бОльшую прозрачность процессов подготовки проектной документации и в дальнейшем её актуализации. Когда проводилась инвентаризация запасов, оказалось, что очень большая часть документов были 5-летней давности, что не отражает реальную картину и реальные планы компаний по разработке проектов. Отсутствие проектных документов или их неактуальность должны влиять на возможность получать налоговые льготы и возможность претендовать на них. Сейчас мы уже видим очень большой потенциал как с точки зрения повышения доверия между компаниями и государством, так и с точки зрения лучшего администрирования процессов в отрасли», – отметил заместитель Министра.

По его словам, компании-недропользователи в будущем должны перейти к практике регулярного изменения проектных документов в случае возникновения внешних условий или изменения параметров и сроков разработки.

«Однозначно, здесь нужны цифровые системы, которые позволяли бы это делать быстро. Думаю мы в будущем выйдем на общее понимание по этому вопросу», – добавил он.

С полной версией выступления замминистра можно ознакомиться в «Видеогалерее».

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