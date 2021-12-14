Л. Гумерова: Реализация норм закона о патентных поверенных будет способствовать развитию института интеллектуальной собственности в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала принятый нижней палатой парламента Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан прокомментировала принятый 14 декабря Государственной Думой Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных». Авторы законодательной инициативы — сенаторы Российской Федерации Лилия Гумерова, Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Дмитрий Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области

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Глава Комитета СФ отметила, что Федеральный закон разработан в соответствии с решениями Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации. «Необходимость оперативного принятия соответствующих изменений в закон ранее отмечала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Несомненно, реализация норм Федерального закона будет способствовать повышению качества патентных услуг, росту патентной и инновационной активности в Российской Федерации, а также созданию эффективных инструментов для решения задач научно-технологического развития страны».

В частности, в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. «О патентных поверенных» вносятся изменения, уточняющие права и гарантии патентного поверенного, необходимые для осуществления им своей деятельности и защиты прав доверителей, обязанности, уточняются порядок приобретения статуса патентного поверенного, требования к аттестации и регистрации в качестве патентного поверенного, сказала сенатор.

Кроме того, продолжила парламентарий, Федеральный закон вводит новую статью, предусматривающую защиту тайны патентного поверенного, дополняет «географическими указаниями» перечень специализаций, по которым может быть аттестован и зарегистрирован патентный поверенный. Также устанавливается обязанность органов власти и иных организаций предоставлять запрошенные патентным поверенным сведения, наделяет патентных поверенных правом доступа к информационным ресурсам Роспатента и подведомственных ему организаций.

В ближайшие дни ожидается принятие закона о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, что упростит регистрацию российских наименований места происхождения товара и географических указаний и их защиту на международных рынках

Лилия Гумерова отметила, что Совет Федерации активно работает над совершенствованием законодательства в сфере интеллектуальной собственности. «Уделяется большое внимание вопросам развития института интеллектуальной собственности в субъектах Федерации. И здесь нужно отметить принятый в 2020 году сенаторский закон о географических указаниях, в настоящее время в нашей стране зарегистрировано уже тринадцать географических указаний. В ближайшие дни ожидается принятие закона о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, что упростит регистрацию российских наименований места происхождения товара и географических указаний и их защиту на международных рынках», — сказала парламентарий.

«Помимо этого мы сейчас очень активно работаем с Правительством России и профильными ведомствами по определению и документальному закреплению стратегических целей, задач и приоритетов государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Сейчас актуализируется правительственная «дорожная карта» по мероприятиям в сфере интеллектуальной собственности, и многие сенаторские предложения нашли в ней отражение. Они решают большинство проблем в этой сфере на всех стадиях жизненного цикла — от создания и выявления результатов интеллектуальной деятельности до защиты прав на эти объекты», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова отметила, что реализацию норм указанных документов невозможно представить без патентных поверенных. «Патентный поверенный является точкой входа в интеллектуальную собственность. Ведь он оказывает квалифицированную юридическую помощь и помогает в подготовке документов и дальнейшей регистрации объектов интеллектуальной собственности. Патентные поверенные помогают не только зарегистрировать новые разработки, изобретения и открытия, но и заработать автору на этих изобретениях и открытиях при удачном внедрении в экономику».

Сенатор подчеркнула, что вопросы дальнейшего совершенствования законодательства о патентных поверенных будут и далее обсуждаться с экспертным сообществом и самими патентными поверенными. «Совет Федерации в процессе разработки документа активно прислушивался к мнению самих патентных поверенных. Мы провели десятки встреч в регионах, обсуждали существующие проблемы и получили много предложений. Можно с уверенностью сказать, что профессиональное сообщество ждёт эти изменения», — заключила глава Комитета СФ.

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