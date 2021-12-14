Л. Глебова провела заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили практику решения региональными органами государственной власти вопросов поддержки социально-ориентированных НКО.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики провела заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества на тему «Практика решения органами государственной власти субъектов РФ вопросов поддержки социально-ориентированных НКО».

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Сенатор напомнила, что согласно статье 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях» органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в определенных формах. Это финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также подготовка дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных НКО.

Кроме этого, по ее словам, речь идет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Субъекты Российской Федерации, федеральные территории и муниципальные образования вправе оказывать помощь социально ориентированным НКО в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно региональных и местных бюджетов

Любовь Глебова обратила внимание, что субъекты Российской Федерации, федеральные территории и муниципальные образования вправе оказывать помощь социально ориентированным НКО в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно региональных и местных бюджетов.

В ходе заседания особое внимание было уделено комплексу мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 гг., а также созданию в регионах с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций системы реабилитации граждан, перенесших COVID-19. С сообщением по этой теме выступила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы «Сформированная на сегодняшний день нормативно-правовая база позволяет негосударственным организациям быть полноправными поставщиками социальных услуг. Последовательная работа государства по созданию создание условий для развития НКО увеличивает объем финансовой поддержки, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях», — подчеркнула парламентарий.

Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Сергей Березкин

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Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Любовь Глебова

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Инна Святенко

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Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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Инна Святенко добавила, что по результатам мероприятий, проведенных Комитетом СФ по социальной политике, сенаторы рекомендуют обратить внимание на необходимость принятия мер по исключению рисков неоплаты либо нарушения сроков оплаты за оказанные услуги негосударственным исполнителям, а также изыскать возможность предоставлять на льготной основе помещения для негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе в формате коворкингов и социальных кластеров. «В настоящее время в нашей стране более 210 тысяч СО НКО, в то время как еще 10 лет назад их было около 90 тысяч. Поэтому важно продолжить создавать все условия для более активного включения некоммерческого сектора в развитие страны и регионов», — подчеркнула глава Комитета СФ.

На заседании был представлен доклад Министерства экономического развития РФ о комплексном подходе к оказанию поддержки некоммерческому сектору, представлены цифры и перечислены формы поддержки, используемые на федеральном и региональном уровнях.

На примере регионального опыта были рассмотрены формы финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки НКО, а также создание условий для развития некоммерческого сектора при деятельном участии бизнеса.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, сенаторы Российской Федерации, представители министров и ведомств, некоммерческих организаций, ответственный секретарь Совета, вице-президент ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Илья Русяев, эксперты.

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