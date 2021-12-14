Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гагарин60#Юрий Гагарин#Дмитрий Рогозин14.12.2021 19:39

Итоговое заседание оргкомитета по празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина

Во вторник, 14 декабря 2021 года, состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Неверов подвели итоги выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина.

Отмечено, что юбилейные мероприятия, посвященные первому полету человека в космос, прошли по всей стране и активно освещались как в российских, так и в зарубежных средствах массовой информации. Особое внимание уделено подготовке и проведению празднования в регионах присутствия Госкорпорации «Роскосмос», а также в местах, неразрывно связанных с основными вехами жизни и деятельности великого соотечественника.

«Все мероприятия проведены на высоком уровне и получили широкое освещение как в стране, так и за рубежом. Ярко прошли события в апреле на самом космодроме Байконур, — отметил Дмитрий Рогозин. — Жители города истосковались по таким событиям. Помимо юбилейный мероприятий, на Байконуре был концерт оркестра Юрия Башмета, потом эстафетную палочку подхватил „Первый канал“ — мы приступили к реализации проекта „Вызов“.Кроме того, в конце ноября 48-и выдающимся ученым и инженерам за особые заслуги присвоено звание Лауреата Премии Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Важно отметить социально значимые события, которые создали условия для развития городской среды — реконструкция объектов культуры, создание парков, в частности, открытие Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области, сквер почетных космонавтов в городе Гагарин и мемориального музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге».

В ходе заседания заслушаны выступления статс-секретаря — заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Дубика, вице-губернатора — заместителя Председателя Правительства Оренбургской области — руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрия Кулагина, заместителя Председателя Правительства Саратовской области Романа Грибова, и.о. заместителя губернатора Смоленской области Виктории Макаровой, состоялся обмен мнениями участников заседания.

В заключение Дмитрий Рогозин вручил членам организационного комитета благодарности Госкорпорации «Роскосмос».

О реализации мероприятий Плана юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос:

Совместно с Центром подготовки космонавтов реализуется конкурс на назначение стипендии имени Юрия Алексеевича Гагарина, в рамках которого будут отобраны три стипендиата, а также 30 участников, которые будут отмечены вознаграждениями от Госкорпорации «Роскосмос».

2 и 3 декабря состоялся Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» в г. Санкт-Петербург, а 10 по 11 декабря — Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный».

Совместно с АНО «Национальные приоритеты» реализован всероссийский флешмоб «Наука — это космос». Кроме того, совместно с Первым каналом реализован флешмоб «Я_Гагарин».

В рамках празднования 60-летия полета Ю.А.Гагарина в космос в 2021 году при организационном участии Административного департамента Роскосмоса реализовано:

Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», ходе которого русские мотоциклисты посетили ключевые предприятия ракетно-космической отрасли.

Всероссийский классный час, посвященный подвигу Юрия Алексеевича Гагарина и современному состоянию ракетно-космической отрасли.

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос и в рамках него реализованы четыре номинации на космическую тематику.

В рамках салона МАКС-2021 организован профориентационно-образовательный стенд «Первые в космосе».

На космодроме Байконур совместно телеканалом «Россия 1» и русским концертным агентством впервые в истории организован концерт с участием симфонического оркестра, посвященный 60-летию со дня первого полета Ю.А.Гагарина в космос.

В День космонавтики на площади Ленина города Байконур организована праздничная концертная программа для жителей города.

С 20 по 24 апреля организовано и проведено Общее собрание членов Российской академии наук, посвященное 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Организована презентация кобрендинговых проектов в области популяризации космонавтики «ТВОЙ КОСМОС», в ходе которой были представлена коллекция, посвященная юбилею полета Ю.А.Гагарина в космос.

В период с 14 по 18 июня организована Международная конференция по исследованию космоса.

На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запущен тематический поезд «Моспром-Космический», посвященный истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.

В Центре космонавтика и авиация состоялась презентация книги «Первый: Гагарин и Куба», выпущенной при сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» и Министерства иностранных дел.

MIL OSI