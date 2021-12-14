Госдумой в первом чтении принят законопроект, направленный на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами российских спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 декабря, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 1257544-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроект направлен на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами российских спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации.

Проект федерального закона предусматривает:

– установление требования о выплате определённой категорией спортсменов компенсации расходов на их спортивную подготовку российской организации (организациям), осуществившей (осуществившим) их спортивную подготовку;

– утверждение Минспортом России порядка расчёта и осуществления компенсационной выплаты, разрабатываемого соответствующей общероссийской спортивной федерацией;

– случаи освобождения спортсмена от уплаты компенсационной выплаты;

– полномочия Минспорта России по утверждению примерных форм договоров оказания услуг по спортивной подготовке, оказания услуг по спортивной подготовке несовершеннолетнего лица, оказания услуг по целевой спортивной подготовке, а также обязательных условий таких договоров;

– полномочия общероссийских спортивных федераций по установлению порядка заключения договоров оказания услуг по спортивной подготовке и их особых условий в отношении развиваемого ими вида (видов) спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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