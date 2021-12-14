Госдумой в первом чтении принят законопроект, направленный на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия манипулированию спортивными соревнованиями

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 декабря, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 1175525-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроект разработан во исполнение плана по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению обязательств государства – участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

Проект федерального закона предусматривает:

– закрепление в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» понятий «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта», «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта»;

– уточнение перечня деяний, отнесённых к противоправному влиянию на результат официального спортивного соревнования (манипулированию спортивным соревнованием);

– обязанность общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, иных организаторов официальных спортивных соревнований по утверждению перечней инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта и обеспечению их размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» в течение пяти дней с момента их утверждения;

– обязанность организаторов официальных спортивных соревнований по включению в положения (регламенты) таких соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.

Принятие законопроекта позволит обеспечить готовность Российской Федерации к выполнению обязательств государства – участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями и будет способствовать совершенствованию законодательного регулирования в области противодействия противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI