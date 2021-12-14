Source: Russia Federal Space

#Гонец#РКС#КосКом15.12.2021 01:30

«Гонец» обсудил перспективы сотрудничества с компанией «Космические коммуникации»

Представители руководства Спутниковой системы «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели встречу с представителями компании ООО «Космические коммуникации» («КосКом»), на которой обсудили возможности совместной работы в различных проектах.

Компания «КосКом», 100% акций которой принадлежат холдингу «Российские космические системы» (входит в Роскосмос), работает на рынке с 2016 года и сформирована с целью развития рынка комплексных продуктов и услуг на базе результатов космической деятельности.

Директор Дирекции применения Спутниковых систем «Гонец» Максим Диордиев рассказал партнерам об уникальных «коробочных» решениях, которые позволяют передавать данные удаленного мониторинга по защищенному каналу связи с использованием группировки низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М».

Разрабатываемые комплексы мониторинга гибко настраиваются под требования заказчика и обеспечивают информационный обмен вне зависимости от наличия наземных сетей связи. С учетом пространственной протяженности и наличия обширных труднодоступных территорий в нашей стране применение решений имеет особенную актуальность для многих отраслей. В частности, система «Гонец» может обеспечить устойчивую цифровую связь при онлайн-оплате за товары и услуги, а также при работе вендерных машин в поездах дальнего следования РЖД, в которых зачастую отсутствует наземная связь.

Коллегам из КосКом были представлены абонентские терминалы и комплектующее оборудование спутниковой системы «Гонец», а также последняя разработка компании — программно-аппаратный комплекс «Гонец-Импульс», позволяющий осуществлять удаленный цифровой мониторинг объектов электросетевого хозяйства. По итогам встречи стороны договорились о продолжении дальнейшей совместной работы и налаживании взаимовыгодного сотрудничества в области применения решений системы «Гонец» в различных сферах.

MIL OSI