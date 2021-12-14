В Совете Федерации состоится 514 заседание

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании будет представлен ежегодный Доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В ходе 514-го заседания Совет Федерации рассмотрит изменения в Федеральный закон «О патентных поверенных». Документ, внесенный сенаторами РФ Лилией Гумеровой, Ильясом Умахановым и Дмитрием Василенко, направлен на совершенствование правового регулирования деятельности патентных поверенных по вопросам, связанным с защитой интеллектуальных прав. Реализация положений Федерального закона будет способствовать росту патентной и инновационной активности.

На заседании будет представлен ежегодный Доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Документ представит глава Временной комиссии Андрей Климов.

Сенаторы обсудят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Соавтором документа стал сенатор РФ Андрей Клишас. Закон подготовлен в развитие положений Конституции России о единой системе публичной власти. Документ закрепляет общие принципы разграничения полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления. На стадии второго чтения было учтено 160 поправок, в том числе поступивших из субъектов Федерации.

В повестке заседания — изменения в законодательство в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа «знай своего клиента». Закон предусматривает возможность блокировки сомнительных транзакций и направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Соавторами закона стали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Анатолий Артамонов и Мухарбий Ульбашев.

Сенаторы рассмотрят предложенные Президентом РФ изменения в Гражданский кодекс РФ, а также ряд законов, внесенных Правительством России.

«Правительственный час» будет посвящен приоритетным направлениям деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Руководитель Федеральной службы Олег Скуфинский выступит перед сенаторами и ответит на их вопросы.

В ходе «Часа субъекта Федерации» сенаторы обсудят социально-экономическое развитие Нижегородской области. Запланированы выступления губернатора области Глеба Никитина и председателя Законодательного Собрания региона Евгения Люлина.

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