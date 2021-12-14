Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в мероприятии, посвященном завершению образовательной программы для управленческих команд крупнейших городов России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в мероприятии, посвященном завершению образовательной программы для управленческих команд крупнейших городов России. Обучение организовано в 2019 году государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» при поддержке Правительства Российской Федерации.

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ВЭБ.РФ становится главным драйвером модернизации российских городов, сказала Валентины Матвиенко,. Она напомнила о работе в рамках соглашения между Советом Федерации и ВЭБ по повышению финансовой устойчивости российских регионов, в том числе о проекте по обновлению трамвайной сети в Таганроге.

Выстраивается новая парадигма публичной власти, направленная, прежде всего, на повышение эффективности управления и рост качества жизни граждан

По ее словам, выстраивается новая парадигма публичной власти, направленная, прежде всего, на повышение эффективности управления и рост качества жизни граждан.

Валентина Матвиенко отметила, что современный мэр – это уже не только хозяйственник, но и стратег, способный увидеть образ будущего для своего города. «Программа во многом ориентировалась на такой стратегический подход, и не сомневаюсь, что выпускники используют полученные компетенции в ежедневной работе».

Касаясь организации диалога с местными жителями, Председатель СФ подчеркнула: «Если к мнению гражданина прислушиваются, если он видит, что его город становится удобней, чувствует себя частью городского сообщества, то и появляется та самая взаимная ответственность городской власти и общества». Валентина Матвиенко считает важным не просто обеспечить вовлечение людей в обсуждение проблем, но и сделать их полноправными участниками управленческого процесса.

«Чтобы система управления города работала как единый слаженный механизм, нужна команда профессиональных единомышленников», — продолжила спикер СФ. Валентина Матвиенко призвала активнее развивать в регионах малый и средний бизнес, использовать возможности государственно-частного партнерства, концессии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятии, посвященном завершению образовательной программы для управленческих команд крупнейших городов России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятии, посвященном завершению образовательной программы для управленческих команд крупнейших городов России

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Андрей Яцкин

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Николай Журавлев

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По ее мнению, образовательная программа, инициированная ВЭБ.РФ, стала настоящей школой городских менеджеров будущего. «Это не рядовое повышение квалификации, а большой шаг к формированию сообщества современных и профессиональных управленцев, готовых к саморазвитию, способных принимать решение и нести ответственность перед гражданами и, самое главное, искреннее желающих своим городам процветания и благополучия».

В этом году обучение завершили управленческие команды 100 крупнейших городов из 65 российских регионов. В их состав вошли мэры городов и их заместители, архитекторы, представители региональных органов власти. В основе программы — лучшие международные практики управления городом, знания в области городского развития, территориального планирования, механизмов государственно-частного партнерства, инновационных технологий, форматов взаимодействия и коммуникаций с горожанами.

Обучение проводила Московская школа управления «СКОЛКОВО» совместно с Высшей школой экономики, Российской экономической школой и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

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