В. Матвиенко назвала высоким уровень взаимодействия и доверия с парламентариями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила с видеообращением на пленарном заседании 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила с видеообращением на пленарном заседании 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). Основная тема мероприятия — «Ведущая роль парламентов в деле обеспечения мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом».

По словам спикера СФ, в России отмечают высокий уровень взаимодействия, доверия и дружбы, который сложился с парламентариями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «В рамках форума ведём открытый диалог, свободно обсуждаем ключевые проблемы, совместно приходим к сбалансированным решениям».

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Валентина Матвиенко считает, что современные вызовы стали сложнее и требуют абсолютно новых подходов к урегулированию. По ее мнению, это привело и к переосмыслению границ безопасности, в том числе речь идёт о психологическом спокойствии, эпидемиологическом благополучии и экономическом развитии.

Важным уроком пандемии Председатель Совета Федерации назвала необходимость всегда быть готовыми к неожиданным угрозам и совместными усилиями противодействовать их зарождению. Только вместе, добавила она, возможно создать действенный противоэпидемиологический щит. При этом приверженность идеалам равенства и взаимоуважения позволит воспользоваться такой защитой всем народам без исключений.

Валентина Матвиенко напомнила о предложении Президента России Владимира Путина создать на период пандемии «зелёные» коридоры для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. «Не менее важной представляется и инициатива по созданию общерегионального механизма антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточноазиатского саммита. И, конечно, проработка вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации».

Спикер СФ затронула тему обострения межгосударственной конкуренции. По ее мнению, особую опасность представляет соперничество в способах трактовки таких понятий, как демократия и мультилатерализм, спекуляции в отношении ключевых ценностных ориентиров. Понимание демократии, принятое когда‑то в конкретном историческом контексте как некий эталон, давно уже не является ориентиром для большинства населения планеты, считает Валентина Матвиенко. Она отметила, что всё чаще формой взаимодействия государств становятся ситуативные коалиции и союзы. «Реализация такого рода инициатив несёт в себе серьёзный потенциал напряжённости для Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом».

Мы выступаем за продвижение женского лидерства и гендерного равенства, а также за углубление межкультурного диалога

Будущее мира, почеркнула Председатель СФ, зависит от выработки общей созидательной повестки, которую важно наполнить содержательными и конкретными предложениями с учётом новых и глобальных реалий. Речь идёт об общей неделимой безопасности, консолидации усилий по сохранению режима нераспространения, борьбе с терроризмом и экстремизмом, отказе от применения односторонних мер ограничительного характера, которые идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН. «Мы выступаем за продвижение женского лидерства и гендерного равенства, а также за углубление межкультурного диалога», — добавила Валентина Матвиенко.

Спикер СФ надеется, что большая часть предложений российских парламентариев, в том числе по вопросам политики безопасности, будет достойно отражена в итоговых документах АТПФ.

Председатель Совета Федерации также выступила с предложением приобщать к решению всех значимых вопросов молодежь. По ее словам, важно продолжать содействовать международным молодёжным обменам, создавать условия для укрепления связей будущих лидеров в сфере политики, экономики, науки, спорта и искусства.

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