А. Майоров: Вопросы АПК и охраны окружающей среды занимают важное место в развитии Нижегородской области

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Владимир Лебедев

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Игорь Зубарев

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Белан Хамчиев

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Андрей Кислов

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Геннадий Орденов

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Алексей Майоров

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Татьяна Гигель

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Людмила Талабаева

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Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел расширенное заседание Комитета на тему «Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Мероприятие прошло в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации.

По основному вопросу с докладом выступил заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он рассказал о текущей ситуации в аграрном комплексе области, представил инвестиционные проекты в этой сфере.

Информацию об актуальных проблемах региона также представили Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров и Министр градостроительной деятельности и развития агломераций области Марина Ракова.

В ходе обсуждения обращалось особое внимание на то, что в уполномоченные органы государственной власти региона поступают обращения граждан, связанные с качеством атмосферного воздуха. Источником проблем являются выбросы промышленных предприятий и иных объектов хозяйственной деятельности. В ходе проверок, проведенных уполномоченными надзорными органами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области), превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе установлено не было.

Сенаторы заверили, что будут держать этот вопрос на парламентском контроле.

На заседании было отмечено, что цели и задачи агропромышленного комплекса Нижегородской области определены в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области. Сдерживающим фактором производства всех сельскохозяйственных культур, особенно картофеля и овощей в текущем году явилась атмосферная и почвенная засуха, которая продолжалась в регионе более двух месяцев.

Для снижения зависимости от погодных условий и повышения урожайности овощей открытого грунта и картофеля в области вводятся в строй гидромелиоративные системы. Всего с 2016 года 16 хозяйствующих субъектов провели на своих площадях гидромелиоративные мероприятия. Введено в эксплуатацию 9287 га, в том числе в текущем году 603,9 га.

В решении Комитета СФ подчеркивается, что для стабильного круглогодичного обеспечения населения свежими овощами и картофелем собственного производства необходимо создание современной инфраструктуры по хранению продукции с системами регулирования климата. Доля овощехранилищ, которые обеспечивают соблюдение режимов температуры и влажности воздуха, составляют лишь 42 процента от общих мощностей хранения в регионе.

В настоящее время на территории Нижегородской области производство овощей закрытого грунта осуществляют 4 тепличных комбината с общей площадью закрытого грунта 30 га. Объем производства овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 10,2 тыс. тонн. Самообеспеченность региона тепличной овощной продукцией составляет только 17 процентов. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Нижегородской области является строительство новых тепличных комплексов, оснащенных современным технологическим оборудованием, внедряющим передовые технологии, в том числе и технологию «светокультуры».

По итогам обсуждения Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопросы о возможности включения в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» показателя по разработке и установлению гигиенических нормативов запахов в атмосферном воздухе населенных пунктов, о выделении в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, бюджетных ассигнований в целях софинансирования мероприятий по берегоукреплению левого берега реки Оки в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода.

Министерству сельского хозяйства РФ предлагается рассмотреть вопрос о подготовке предложений по выделению в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

В ходе заседания сенаторы также обсудили ряд федеральных законов и законопроектов.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, органов государственной власти Нижегородской области.

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