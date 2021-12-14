Актуальные вопросы сбалансированности бюджетов регионов на примере Нижегородской области рассмотрел профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение состоялось в рамках проходящих в Совете Федерации Дней региона.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем расширенном заседании актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Нижегородской области. Обсуждение состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области В обсуждении участвовали представители Министерства финансов РФ, органов государственной власти Нижегородской области.

Заместитель губернатора региона Егор Поляков проинформировал о социально-экономической ситуации, структуре регионального бюджета. Он отметил, что область имеет диверсифицированную экономику. Основной отраслью, приносящей доходы, является обрабатывающая промышленность, на территории региона находится ряд крупных промышленных предприятий. Также развиты торговля, сфера услуг, сельское хозяйство. По объему налоговых доходов консолидированного бюджета область занимает одиннадцатое место среди всех регионов и второе среди регионов Приволжского федерального округа.

По его словам, в условиях пандемии долговая нагрузка в 2020 и 2021 годах относительно собственных доходов достаточно серьезно выросла. При этом фактические доходы 2021 года существенно превысили запланированные в региональном бюджете, что позволило обеспечить реализацию всех социальных обязательств. Егор Поляков отметил, что область получает значительную поддержку с федерального уровня, в том числе увеличение объема трансфертов, реструктуризацию бюджетных кредитов со стороны Министерства финансов РФ, рефинансирование коммерческого долга региона, предоставление инфраструктурных кредитов. В 2021 году Нижегородская область стала первым из субъектов, который заключил соглашение с Министерством финансов РФ на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 8,4 миллиарда рублей.

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Николай Журавлев

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Анатолий Артамонов

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Елена Перминова

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Татьяна Сахарова

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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При этом, отметил заместитель губернатора, реструктуризация бюджетных кредитов предусмотрена на короткий срок — до 2029 года. «К этому времени невозможно аккумулировать в необходимом объеме доходы от новых инвестиционных проектов». Регион предложил рассмотреть возможность продления этого срока еще на пять лет.

Егор Поляков также обратил внимание на существующую проблему: в тот момент, когда новые инвестпроекты проходят обсуждение на правительственной комиссии, инвесторы, которые будут их реализовывать, еще не определены. Он предложил рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства и разрешить согласовывать новые инвестпроекты без конкретного определения состава инвесторов, которые впоследствии станут резидентами.

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Нижегородской области». В частности, Министерству финансов РФ рекомендуется рассмотреть предложение Нижегородской области о внесении изменений в правила списания задолженности субъекта РФ по бюджетным кредитам. Регион предлагает расширить возможности списания задолженности на сумму поступления в федеральный бюджет налоговых доходов юридических лиц – резидентов, являющихся пользователями инфраструктуры, созданной управляющими компаниями территорий с преференциальными режимами ведения деятельности в рамках реализации нового инвестиционного проекта. Речь идет об особых экономических зонах, индустриальных парках, промышленных технопарках, территориях опережающего экономического развития.

Комитет СФ обсудил проект постановления Совета Федерации о предложениях палаты по исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Сенаторы призвали обратить внимание на необходимость соблюдения требования Президента РФ о поощрении стремления регионов к самодостаточности.

Также Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа «знай своего клиента». Среди его авторов – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов и его заместитель Мухарбий Ульбашев.

Как сообщил Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций, Выделяются три группы риска – низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.

При этом добросовестных клиентам банковских организаций отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В свою очередь, в отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры. «Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сказал сенатор.

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