Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с воспитанниками Центра, обсудил вопросы, которые требуют решения.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы в регионе посетил Центр социализации и реабилитации инвалидов «Веста» в поселке Пионерский Советского района.

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Ранее на приеме граждан к сенатору обратилась директор учреждения Наталья Митрофанова, рассказала о работе учреждения. Сенатор принял решение встретиться с воспитанниками Центра, обсудить проблемы, которые требуют решения.

Эдуард Исаков отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями, учатся здесь быть самостоятельными, развиваются, начинают свою трудовой путь и даже создают семейные пары.

«Благодаря профессионализму сотрудников, качественному выполнению задач Центр достиг значительных успехов и занял достойные позиции на рынке социальных услуг. Сейчас они испытывают некоторые трудности, которые необходимо решать на уровне окружного Департамента социального развития. Планирую их обсудить с руководством», — сказал сенатор.

Эдуард Исаков посетил реабилитационный центр в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

Эдуард Исаков добавил, что учреждение имеет два филиала и предоставляет услуги, в том числе, небольшим поселениям Советского района.

«Такие социально ориентированные некоммерческие организации активно решают часть важных государственных задач, при этом снимая нагрузку с регионального бюджета. Их опыт очень ценен, и его можно тиражировать», — подчеркнул парламентарий.

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