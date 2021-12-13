С. Митин: Цифровизация процессов в АПК должна стать инструментом для обеспечения перехода аграрного производства к новому технологическому укладу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в объединенной научной сессии общего собрания членов РАН.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в объединенной научной сессии общего собрания членов Российской академии наук (РАН) на тему «Цифровые технологии в сельском хозяйстве: фундаментальные и прикладные исследования».

Смотрите также

«Консолидация междисциплинарных исследований в области сельского хозяйства, биологии, робототехники, информационных технологий показала актуальность и значимость не только для развития агарного сектора, но и для экономики в целом», — отметил Сергей Митин.

Цифровизация процессов, реализуемых в агропромышленном комплексе, создание современных информационно-аналитических платформ, так называемых баз «больших данных», могут и должны стать инструментами для обеспечения перехода аграрного производства к новому технологическому укладу

«Цифровизация процессов, реализуемых в агропромышленном комплексе, создание современных информационно-аналитических платформ, так называемых баз «больших данных», могут и должны стать инструментами для обеспечения перехода аграрного производства к новому технологическому укладу», — считает парламентарий.

По его словам, использование инновационных подходов и концепций, современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и управления представляют собой одни из основных драйверов развития отрасли сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Работая в тесном взаимодействии с экспертами Российской академии наук, Совет Федерации и его профильный Комитет уделяют особое внимание вопросам совершенствования законодательства и механизмов государственной поддержки отраслей российского агропромышленного комплекса, осуществлению планомерного парламентского контроля за реализацией мер, направленных на обеспечение ускоренного развития этого сектора экономики», — подчеркнул сенатор.

Сергей Митин уверен, что инициативы и конкретные рекомендации ученых послужат дальнейшему укреплению продовольственной независимости Российской Федерации и будут способствовать росту конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса.

MIL OSI