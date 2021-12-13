Состоялся рабочий визит сенаторов в Республику Молдова

Source: Russia – Council of the Federation

Прошли встречи сенаторов с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова.

С целью развития межпарламентских контактов и укрепления связей с российскими соотечественниками 10–12 декабря состоялся рабочий визит сенаторов Российской Федерации — заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Юрия Архарова, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области члена Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Вадима Деньгина ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области и члена Комитета СФ по обороне и безопасности Сергея Муратова МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области в Республику Молдова.

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В рамках визита прошли встречи сенаторов с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова, в которых также принимали участие депутаты Государственной Думы.

В ходе беседы с руководителем фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаидой Гречаный обсуждены вопросы активизации работы двусторонней межпарламентской комиссии и групп дружбы, развития гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей России и Молдавии.

Встреча с лидером Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным была посвящена перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Внутриполитическая ситуация в Республике Молдова стала предметом встречи с парламентской фракцией партии «Шор». Члены фракции высказались за сохранение позиций русского языка в Молдове и необходимость более плотного межпарламентского взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации в рамках МПА СНГ.

Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Встречи сенаторов РФ с лидерами ряда фракций Парламента Республики Молдова

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Во время встречи с лидером Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном стороны отметили важность стратегического характера отношений двух стран, обозначив необходимость дальнейших шагов по расширению межпарламентского сотрудничества.

11 декабря сенаторы Российской Федерации приняли участие в XIII конференции российских соотечественников Республики Молдова. В ходе конференции Юрий Архаров проинформировал делегатов о работе Совета Федерации по поддержке соотечественников за рубежом. Сенатор отметил, что по результатам «правительственного часа» с участием Министра иностранных дел Российской Федерации готовятся рекомендации верхней палаты российского парламента по дальнейшему совершенствованию государственной политики в отношении соотечественников.

12 декабря сенаторы посетили Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, где был организован «круглый стол», посвященный Дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие ректор вуза Степан Берил, преподаватели и студенты университета. Состоялось обстоятельное обсуждение роли Конституции Российской Федерации в жизни российского общества и соотечественников за рубежом. Особое внимание было уделено новым положениям Основного закона, направленным на защиту суверенитета Российской Федерации, обеспечение социальных гарантий гражданам Российской Федерации и защите прав и законных интересов российских соотечественников.

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