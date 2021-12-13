Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Байтерек#Республика Казахстан#Юрий Борисов#Дмитрий Рогозин#Союз-513.12.2021 09:15

Состоялось заседание межправкомиссии России и Казахстана по комплексу «Байконур»

Седьмое заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» под председательством заместителей председателей правительств России и Казахстана, соответственно, Юрия Борисова и Романа Скляра, состоялось в Нур-Султане (Казахстан) 13 декабря 2021 года.

В мероприятии также принял участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества на Байконуре и в целом в космической сфере, в первую очередь, вопрос реализации совместного проекта «Байтерек».

Стороны отметили, что работы по нему осуществляются в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями и заключенным контрактом. В ходе встречи был согласован порядок дальнейших совместных практических действий по продолжению реализации проекта.

«Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы „Байтерек“ по осуществлению пусков ракеты-носителя „Союз-5“ с космодрома Байконур. Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний. Этот комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Он также напомнил, что непосредственно строительные работы начнутся на комплексе «Байтерек» в марте 2022 года и должны будут завершиться, согласно планам, за 3-4 месяца до начала летных испытаний ракеты.

Отдельное внимание в ходе заседания межправкомиссии было уделено вопросу вывода из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байконур», вопросам в сфере образования, а также социальным вопросам города Байконур.

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