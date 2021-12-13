Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#ИСС Решетнева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ713.12.2021 15:17

Ракета «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

В понедельник, 13 декабря 2021 года, в 15:07 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», изготовленными в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Все этапы полёта (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме.

Спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты «Протон-М» используется типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения. Данная трасса обеспечивает наклонение опорной орбиты 51,55°.

Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров будет обеспечено за счёт пяти включений маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата «Экспресс-АМУ7» составит 17 часов 50 минут, для второго «Экспресс-АМУ3» — 18 часов 7 минут.

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Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос). Начиная с 1965 года состоялось 426 пусков различных модификаций ракеты «Протон». Применение разгонного блока «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на ГСО до 3,5 тонны, а на переходную орбиту более 6 тонн. Первый запуск комплекса «Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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