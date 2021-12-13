Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ713.12.2021 07:20

«Протон-М» готова к заправке на старте

Сегодня утром, 13 декабря 2021 года, на космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии по вопросам готовности к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

По итогам отчётов специалистов о результатах подготовки пусковой кампании по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», Госкомиссия приняла решение произвести пуск ракеты космического назначения Протон-М / Бриз-М / Экспресс-АМУ3, Экспресс-АМУ7 в понедельник в 15:07 по московскому времени.

Приблизительно за шесть часов до пуска на космодроме начнутся операции по заправке баков «Протона-М» компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня.

Прямая трансляция будет доступна в разделе «Онлайн трансляции» с 14:20 мск.

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