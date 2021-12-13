Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Татьяна Тищенко13.12.2021 17:42

Предприятия Роскосмоса намерены продолжать развивать сотрудничество с французской промышленностью

В Москве на площадке Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялось очередное ежегодное заседание Рабочей группы по космосу Российско-Французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Учитывая эпидемиологические ограничения, заседание рабочей группы прошло в гибридном формате с использованием видеоконференцсвязи.

Открывая заседание, директор департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос», врио сопредседателя Рабочей группы с российской стороны Татьяна Тищенко отметила, что несмотря на все проблемы и ограничения, связанные с эпидемией, РФ и Франция сохранили необходимую динамику партнерства в космической сфере.

В настоящее время Роскосмос совместно с французской стороной прорабатывает следующие инициативы:

Участие французских научных и промышленных организаций (Парижская обсерватория, компании «Эр Ликид» и «АКСОН Кабель») в создании и эксплуатации научного оборудования российской орбитальной обсерватории «Спектр-М» («Миллиметрон»);

создание на базе имеющихся технологических заделов совместного российско-французского научного прибора VIRAL для индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян-1» по исследованию Венеры;

продолжение эксперимента «Кардиомед» и подготовка к реализации эксперимента «ДЕКЛИК/КРИТ» в области медицины и биологии человека, а также материаловедения на борту Международной космической станции.

«Из этих трех проектов наиболее символическое значение для нас представляет VIRAL, как продолжение нашего партнерства в рамках исторической программы „Вега“, на новом уровне», — добавила Татьяна Тищенко.

Кроме того, в настоящее время завершается проработка российско-французской матрицы обязанностей по проекту VIRAL. В ближайшее время Госкорпорация «Роскосмос» также направит в CNES формальное предложение о внесении соответствующего дополнения в действующее соглашение о сотрудничестве в области космической науки.

«В случае, если французская сторона готова к этому, это дополнение могло бы одновременно включать в себя раздел, касающийся проекта „Миллиметрон“. В любом случае все эти проекты, в случае их реализации, составят надежную опору для нашего двустороннего сотрудничества, в том числе — на уровне промышленных исполнителей и субподрядчиков», — отметила директор департамента Роскосмоса.

В ходе заседания его участники как с российской, так и с французской стороны обменялись информацией по текущим проектам и перспективным направлениям сотрудничества, а также представили возможности для его развития.

Подводя итоги мероприятия, представитель французского космического агентства КНЕС в Москве Дидье Коллен высоко оценил его результаты в плане количества участников и общей организации, невзирая на эпидемиологическую обстановку, а также транспарентности обсуждения существующих затруднений для реализации и развития двустороннего сотрудничества, связанных с международной конъюнктурой и санитарными ограничениями.

Он подчеркнул, что французская сторона берет на себя обязательство провести следующее заседание Рабочей группы в возможно короткие сроки, а также поддержал инициативу представителя Французской ассоциации авиационно-космической промышленности Седрика Поста об организации двустороннего научно-промышленного семинара «на полях» 73-го Международного астронавтического конгресса, который запланирован к проведению в сентябре 2022 года в городе Париже.

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