Павел Сниккарс: «Необходимо снять с уже подключённых потребителей обязанность оплачивать затраты сетевых организаций на техприсоединение новых абонентов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 декабря. – Законопроект, разработанный Минэнерго, совершенствует определение платы за технологическое присоединение (ТП) к электросетям, его цель – снять с уже подключённых потребителей обязанность оплачивать затраты сетевых организаций на присоединение новых абонентов, заявил Павел Сниккарс на заседании Комитета по энергетике Государственной Думы.

«Особый порядок формирования платы за присоединение для лиц, имеющих льготы по оплате услуг ЖКХ будет сохранён. При этом в целом подход по определению платы за подключение должен быть усовершенствован. С учётом результатов действия существующих принципов разработаны решения, обеспечивающие баланс интересов участников рынков электроэнергии. В первую очередь это обеспечит снятие с уже подключённых потребителей обязанности оплачивать затраты на сооружение электросетевой инфраструктуры, которая строится для новых абонентов», – пояснил замглавы Минэнерго.

Замминистра напомнил, что сейчас для категорий потребителей с заявкой на подключение мощности от 15 до 150 кВт в плату за ТП не включаются затраты на «последнюю милю» – проведение сетей, например, от подстанции до границы земельного участка. Также для крупных потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых – более 150 кВт, в затраты на техприсоединение не включаются расходы на реконструкцию существующей инфраструктуры.

По его словам, сейчас для того чтобы начать ТП сетевой организации нужно на первом этапе дождаться финансирования затрат, которые не включаются в плату за присоединение, включить мероприятия в инвестпрограмму. То есть, из-за того, что затраты компаний не компенсируются в плате за присоединение, абоненты вынуждены откладывать запуск своего производства и ожидать доведения средств до сетевой компании.

Всё это негативно влияет как на необходимость обеспечения ежегодного роста экономики страны в целом – государство недополучает налоговые отчисления от бизнеса, который не может запуститься в отсутствие электроэнергии, так и на решения задач каждого конкретного домохозяйства, возможности ввода в эксплуатацию соцобъектов.

Кроме того, действующий порядок ТП позволяет присоединять мощность «про запас», недобросовестные заявители могут манипулировать законодательством, пользуясь «льготами» за счет потребителей, добавил Павел Сниккарс.

В результате сетевые компании вынуждены тратить средства на сооружение инфраструктуры, превышающие плату за ТП в десятки и даже сотни раз. В то же время сооружение сетей в отношении потребителей, получающих льготы по присоединению, совершенно не обеспечивает рост потребления, мощность используется не более чем на 10% от заявляемой.

«Это та диспропорция, которую необходимо устранить. Одновременно законопроектом создается база для реализации программ модернизации и реновации существующих сетей, так как в надёжном электроснабжении заинтересован каждый гражданин, каждый представитель бизнес-сообщества, качество электроэнергии важно и для детских садов, школ, больниц, транспортной сферы, высокотехнологичных производств, металлургических заводов, одним словом – для всех. При этом государство по-прежнему сохранит роль гаранта в вопросе регулирования стоимости мероприятий по подключению, что принципиально важно с точки зрения недопущения возможных злоупотреблений и искусственного завышения цен на присоединение», – подчеркнул замминистра.

Минэнерго разработало законопроект, который уточняет порядок определения размера платы за ТП. Согласно проекту, для потребителей мощностью до 150 кВт с момента выхода закона в состав оплаты ТП будет включаться не более 50% от «последней мили», 100% – с 1 января 2023 года. А для потребителей с мощностью свыше 150 кВт в плату за ТП с 2024 года будут включены все расходы на развитие существующей инфраструктуры.

Комитет Госдумы по энергетике единогласно поддержал инициативу.

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