Н. Журавлев принял участие в VI форуме приемных семей Костромской области

Source: Russia – Council of the Federation

Благотворительный проект «Хочу домой» призван помогать приемным родителям, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в VI форуме приемных семей Костромской области фонда «Будущее сейчас», который прошел в режиме видеоконференции. Традиционно на мероприятии приемные родители, а также специалисты органов опеки и попечительства, служб сопровождения обсуждают вопросы развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот, комплексного сопровождения семей. Для них проходят тренинги, беседы, тематические секции, психологические мастерские.

Смотрите также

«Конечно, мы скучаем по очным мероприятиям, где возникала особая атмосфера общности и единения. Но и тот формат, в котором мы работаем сегодня, имеет свои плюсы. Дает возможность всем желающим, даже из самых отдаленных мест области, активно работать на форуме, задавать вопросы представителям органов власти, совершенствовать родительские компетенции, обмениваться опытом и просто общаться друг с другом», — сказал Николай Журавлев.

Благотворительный проект «Хочу домой», в первую очередь, призван помогать приемным родителям, отметил сенатор. Он подчеркнул, что мамы и папы получают всестороннюю поддержку как на этапе подготовки к появлению в семье ребенка, так и на протяжении всего периода жизни приемной семьи. Специалисты фонда ведут психологическое и юридическое сопровождение, семьям оказывается материальная помощь.

Действует школа приемных родителей в различных форматах: от недельного интенсива до дистанционного обучения. Также работают и создаются новые программы. Например, проект по поддержке выпускниц, ставших мамами, «Молодая мама» или проект «Наставник» для обмена ценным опытом между приемными семьями. Успешно работает и социальная гостиница для выпускников. Уже 85 ребят обрели здесь не только кров, но заботу, поддержку сотрудников, научились самостоятельным решениям и основным навыкам, необходимым во взрослой жизни.

Николай Журавлев поблагодарил приемные семьи региона за труд по воспитанию детей и активное участие в работе благотворительного проекта «Хочу домой». «Спасибо вам за то, что не боитесь принимать в ваши семьи подростков, выражаете готовность становиться профессиональными приемными родителями. Благодаря вашему труду и искренним стремлениям получают возможность реализовать своё желание воспитываться в семье непростые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья. Только в этом году образовалось 5 новых профессиональных приемных семей, которые приняли на воспитание 13 ребятишек», — подчеркнул он.

Сенатор также выразил благодарность администрации региона во главе с губернатором Сергеем Ситниковым.

Николай Журавлев отметил, что число участников благотворительного проекта «Хочу домой» постоянно растет, расширяется сфера деятельности. «В проект активно приходят волонтеры, среди них организаторы детских мероприятий и аниматоры, фотографы и журналисты, а также студенты, которые планируют связать свою жизнь со сферой психологии и педагогики. Это люди с искренними намерениями помогать, что очень ценно и важно в работе с детьми», — заключил он.

MIL OSI