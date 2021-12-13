Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова13.12.2021 13:40

Космические технологии на экспорт

ТЕРРА ТЕХ, дочернее предприятие холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), на экспозиции Международного экспортного форума «Сделано в России» продемонстрировало передовые отечественные решения, созданные предприятиями Госкорпорации «Роскосмос». На экспозиции были представлены инновационный комплекс отраслевых геоинформационных сервисов «Цифровая Земля — Сервисы», российская платформа виртуальной реальности ATLAS VR и первый отечественный VR-шлем.

Космические разработки презентованы Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, премьер-министру Сербии Ане Брнабич, а также представителям российского правительства, Минпромторга, Центрального банка, Счетной палаты РФ, других государственных ведомств, а также бизнеса.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Для нас очень почетно представлять на форуме передовые отечественные разработки в области цифровых космических технологий. Продукты и решения ТЕРРА ТЕХ обладают высоким экспортным потенциалом, могут быть востребованы и конкурентоспособны на международном рынке высоких технологий. Мы нацелены развивать международную кооперацию, налаживать совместную работу с зарубежными партнерами и заказчиками».

Разработанный ТЕРРА ТЕХ комплекс геосервисов «Цифровая Земля» — это облачный продукт с использованием технологий искусственного интеллекта, который позволяет извлекать из космических снимков аналитику о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов. Разработка имеет высокий экспортный потенциал в части тиражирования решения в интересах национальных правительств и крупного бизнеса для исполнения контрольных и надзорных функций, управления территориями и распоряжения ресурсами.

Российская платформа виртуальной реальности ATLAS VR является программным продуктом, обеспечивающим создание фотореалистичного контента для VR-шлемов. ПО ATLAS VR совместимо как с российским, так и с иностранными VR-комплектами отображения 3D-контента.

На основе космических снимков создается цифровой двойник Земли, копии инфраструктурных проектов, географических, исторических, экологических и культурных объектов. ATLAS VR позволяет генерировать 3D-копии целых крупных объектов: регионов, городов, стран вплоть до целой планеты. Большой потенциал платформы находится в плоскости разработки VR-путешествий как по России, так и по всему миру. Применение возможностей платформы ATLAS VR в образовательных и учебных целях подтвердило высокую эффективность технологии. Школьные уроки в VR-формате помогают наглядно демонстрировать изучаемый материал на уроках географии, геоэкологии, краеведения, истории, биологии, ОБЖ и информатики.

В ТЕРРА ТЕХ готовы поставлять лицензию на программное обеспечение ATLAS VR в российские и зарубежные образовательные учреждения в целях дальнейшей коммерциализации и продвижения на зарубежные рынки этой разработки.

Специалисты РК-Цифра (интегратор по цифровизации Госкорпорации «Роскосмос») представили делегатам Форума разработки в области программно-аппаратных средств визуализации виртуального контента. Таким образом, в России уже создан готовый экспортный продукт: VR-шлем и программное обеспечение ATLAS VR для создания и воспроизведения виртуального контента.

Форум «Сделано в России» ежегодно организует Российский экспортный центр (группа РЭЦ) для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. Ключевой темой Форума в 2021 году стали новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии.

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