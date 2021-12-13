Команда Белгородской области защитила титул чемпиона фестиваля «Игры ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

В Белгороде завершился II Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО». Мероприятие было организовано Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В торжественной церемонии закрытия принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. Он поблагодарил физкультурников и выразил уверенность в том, что атлеты вернутся домой с незабываемыми впечатлениями и зарядом бодрости.

«Находясь здесь, я зарядился энергией, кажется, что даже помолодел и готов выполнить нормативы ГТО. Ребята, вы показали зрелищное выступление и все команды достойные. Но, как и в любом соревновании должен быть победитель и сегодня он определился. Спасибо вам за зрелищное мероприятие. Дальнейших успехов и побед. Спорт – норма жизни!», – сказал Одес Байсултанов.

В решающей командной гонке было два забега по восемь команд-финалистов от регионов, которые прошли пять этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков).

В упорной борьбе первой финишную черту пересекла команда Белгородской области с результатом 12:26.314. Вторыми финишировали представители Челябинской области с результатом 13:12.783. Третьей пришла Самарская область (13:17.152).

«Было сложнее чем в первый раз. На прошлых Играх мы все были в равных условиях, а когда ты подтверждаешь, то от тебя уже ждут победы и это добавляет напряжения. Но своими результатами мы довольны, ведь мы превзошли результат предварительных забегов почти на минуту», – поделился эмоциями участник команды от Белгородской области Александр Воронков.

Все три региона получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от официального лицензиата СО «ГТО». Дополнительным бонусом к победе стал денежный приз в размере пяти миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие спортивной инфраструктуры региона.

Богатый на чемпионов день продолжился грандиозным финалом «Гонки ГТО» среди индивидуальных участников. В победном забеге состязались 13 атлетов со всей страны. В максимально интенсивном режиме спортсмены прошли семь этапов по два раза: прыжок в длину, отжимания, рывок гири, берпи, тяга штанги, выход силой на перекладине/подтягивание, подъём по канату.

«Самое главное во время выполнения упражнений – это техника. К примеру: приседания, отжимания и так далее – важно добиться выпрямления суставов. Никаких послаблений, то есть лишние махи и всевозможные рывки считались нарушением», – пояснил главный судья фестиваля Александр Малыгин.

Призёры среди мужчин:

1. Александр Ильин, Владимирская область (результат 03:19.544)

2. Иван Кукарцев, Москва (результат 03:20.644)

3. Никита Салмин, Москва (результат 03:30.894)

Призёры среди женщин:

1. Анастасия Ганина, Москва (результат 04:10.703)

2. Светлана Твердохлеб, Краснодарский край (результат 04:33.344)

3. Кристина Тайлиева, Владимирская область (результат 05:19.547)

В рамках церемонии знаки отличия ГТО получили начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области, мастер спорта России по художественной гимнастике Наталья Жигалова и участник Паралимпийских летних игр в Токио Андрей Кожемякин.

«Приятно, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность участвовать в комплексе ГТО. Лично для меня этот знак будет таким же почётным, как и медали высших спортивных достижений. Пусть эта награда служит примером для подрастающего поколения и для людей с инвалидностью, что возможно всё!», – поделился Андрей Кожемякин.

Всего в Играх ГТО приняли участие более 300 человек из 43 регионов России. В течение нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе. Всероссийское мероприятие было приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Пресс-служба Минспорта России

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