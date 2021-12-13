И. Святенко: Важно укреплять международное сотрудничество по гендерной проблематике, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Встрече женщин — парламентариев Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в режиме видеоконференции приняла участие во Встрече женщин — парламентариев Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). Мероприятие прошло в рамках 29-й сессии АТПФ, принимающей стороной которой выступает Республика Корея.

Смотрите также

Сенатор выступила на заседании на тему «Достижение гендерного равенства посредством расширения участия и представленности женщин. Итоги работы Третьего Евразийского женского форума».

Инна Святенко отметила, что российская делегация представила на 29-й сессии АТПФ проект резолюции по гендерным вопросам. «Мы удовлетворены, что его положения вошли в два совместных проекта резолюций сессии по темам «Определение способов обеспечения мер реагирования после пандемии COVID-19 с учетом гендерных факторов» и «Достижение гендерного равенства посредством расширения участия и представленности женщин», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что в последние десятилетия в условиях нарастания технологических, экономических и демографических вызовов роль женщин в современном мире постоянно возрастает. «Россия на системной основе уделяет внимание вопросам поддержки женщин, созданию условий для их полного и равноправного участия в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества».

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

1 из 6

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

2 из 6

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

3 из 6

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

4 из 6

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

5 из 6

Выступление председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко на Встрече женщин-парламентариев (АТПФ)

6 из 6

Инна Святенко добавила, что в Российской Федерации считают важным укрепление международного сотрудничества по гендерной проблематике, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Представители России активно участвуют в мероприятиях, посвященных вопросам поддержки женщин на таких площадках, как Шанхайская организация сотрудничества, Деловой женский альянс БРИКС, АТЭС, «Группа двадцати» и в ряде других. Россия принимает участие в проектах ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав женщин».

Говоря об итогах Третьего Евразийского женского форума, прошедшего в октябре 2021 г. в Санкт-Петербурге, Инна Святенко отметила, что за прошедшие годы он вошел в число наиболее авторитетных, масштабных международных площадок. Сенатор выразила признательность коллегам из Азиатско-Тихоокеанского региона за активное участие в Форуме и сотрудничество на этом треке.

«Главный вывод, который сделан участницами Форума: женщины готовы использовать свой потенциал, который не раскрыт пока полностью в целях обеспечения мира, здоровья, взаимовыгодного международного сотрудничества и устойчивого развития», — подчеркнула парламентарий.

Инна Святенко также пригласила всех коллег принять участие в четвертом Евразийском женском форуме, проведение которого запланировано в России в 2024 г.

MIL OSI