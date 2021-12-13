Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Геминиды#Звездопад13.12.2021 10:45

Звездопад декабря — Геминиды 2021

В ночь с 13 на 14 декабря 2021 года ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. В 2021 году Луна в фазе близкой к полнолунию помешает наблюдениям.

Ежегодно в середине декабря планета Земля проходит через рой мелких частиц, которые оставил на своей орбите астероид Фаэтон. В это время на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды. В пике активности можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час.

Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4-7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря.

Метеорный поток в созвездии Близнецы был открыт в конце XIX века. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы.

В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.

Метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров Геминид невысокая — около 35 км/с. В период активности метеоры могут падать очень часто и наблюдать их лучше на темном незасвеченном городскими огнями небе.

Красивая картина открывается глазу наблюдателя в ясные безоблачные ночи середины декабря, и особенно в ночь пика потока, с 13 на 14 декабря, яркие метеоры «падают» на фоне созвездия Орион. Поток Геминиды обычно активен в течение суток. При условии ясной погоды в ночь пика с 13 на 14 декабря ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдают Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России.

Условия наблюдения Геминид в 2021 году — неблагоприятные. Луна в 2021 году близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названый 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон. Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему, в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырёх планет земной группы от Меркурия до Марса. Интересно, что при этом он подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида (рекорд принадлежит астероиду 2006 HY51), благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

Каждые 1,5 года Фаэтон подходит к Солнцу на расстояние, которое более чем в 2 раза превышает перигелий планеты Меркурий, при этом скорость Фаэтона вблизи Солнца может достигать почти 200 км/с (720 000 км/ч). Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. Если Фаэтон был кометой, то за 1000 лет она совершила много оборотов вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и хвоста у кометы не стало, от ядра остался только каменный остов.

В XXI веке ожидается сразу несколько очень тесных сближений этого астероида с Землёй: ближайшее уже произошло 17 декабря 2017 года в 02:00 мск, Фаэтон пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 10,3 млн. км. Следующие сближения произойдут только в 2050, 2060, а самое тесное — 14 декабря 2093 года, когда ожидаемое расстояние между Землёй и Фаэтоном тогда составит всего около 3 млн км.

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