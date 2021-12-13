Г. Карелова высоко оценила проекты участниц регионального потока программы «Женщина-лидер»

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в торжественном закрытии регионального потока образовательной программы.

Торжественная церемония закрытия программы «Женщина лидер» для Южного федерального округа

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Галина Карелова

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Торжественная церемония закрытия программы «Женщина лидер» для Южного федерального округа

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Галина Карелова

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в торжественном закрытии регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер».

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Выпуск первого регионального потока состоялся в Ростове-на-Дону, вице-спикер СФ обратилась к участникам по ВКС. Проект «Женщина-лидер» реализуется более года, за это время в нем приняли участие 284 женщин из 53 субъектов РФ.

Образовательная программа помогла усилить управленческие компетенции участников, навыки социального проектирования и сформировать сообщество активных и целеустремленных единомышленников, ориентированных на эффективное развитие своих регионов

По мнению сенатора, образовательная программа помогла усилить управленческие компетенции участников, навыки социального проектирования и сформировать сообщество активных и целеустремленных единомышленников, ориентированных на эффективное развитие своих регионов.

Галина Карелова сообщила, что женщинами были разработаны 50 проектов, направленных на решение актуальных задач, таких как поиск новых подходов к воспитанию детей и образованию, популяризация здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем.

Парламентарий напомнила, что программа «Женщина-лидер» презентована на Третьем Евразийском женском форуме, международные участники которого проявили заинтересованность в сотрудничестве и дали высокую оценку проекту. В этой связи вице-спикер СФ назвала международное и региональное развитие программы — приоритетными направлениями ее реализации в 2022 году.

Сенатор поздравила первый региональный поток образовательной программы, сказав, что он объединил 137 женщин из 8 субъектов Южного федерального округа, готовых решать конкретные задачи, направленные на развитие региона. Она высоко оценила авторские проекты участниц и пожелала успехов в их дальнейшем развитии.

Галина Карелова выразила надежду на дальнейшее комплексное развитие проектов, которые в перспективе будут представлены на площадках Четвертого Евразийского женского форума, подготовка к которому уже началась.

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