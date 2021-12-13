В. Тимченко провел совещание по вопросам правового регулирования статуса воинских захоронений и памятников

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества и о правовом регулировании статуса воинских захоронений и памятников».

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Как подчеркнул сенатор, тема заседания крайне важная и актуальная. Вячеслав Тимченко поблагодарил волонтеров, поисковиков за их большую работу по сохранению памяти погибших защитников Родины.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских на примере Смоленской области поделилась опытом работы, подчеркнув, что в ее регионе уделяется большое внимание этой теме. Сенатор обозначила основные проблемы, которые необходимо решить, чтобы сохранить памятники павшим. В частности то, что в настоящее время отсутствует статус у захоронений, где похоронены погибшие партизаны, а также мирные жители, участвовавшие в сопротивлении.

Сенатор обратила внимание, что есть проблемы, связанные и с новыми захоронениями, так как работа поисковиков продолжается до сих пор.

По словам начальника Управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны РФ Валерия Кудинского, на протяжении многих лет проводится системная кропотливая работа, направленная на создание правовой базы, организацию поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен, захоронение с воинскими почестями. Формы увековечения памяти в современных условиях многогранны: это и мемориальные сооружения, и информационные ресурсы в сети Интернет, и Книги Памяти. И, конечно же, противодействие попыткам фальсификации истории, предотвращение актов вандализма на мемориалах, а также обеспечение устранения их последствий.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Вячеслав Тимченко

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Екатерина Алтабаева

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Нина Куликовских

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Как отметил представитель Минобороны России, в последние 9 лет были разработаны или модернизированы нормативные правовые акты по всем направлениям деятельности в этой сфере. В российское законодательство внесены нормы по отнесению к формам увековечения памяти поисковой работы, занесения имен погибших воинов в информационные системы, размещаемые в сети Интернет, по наделению субъектов РФ полномочиями по проведению захоронения найденных останков погибших воинов, а также ответственностью за точность нанесения на мемориальные плиты их имен. Приказами Министра обороны определен порядок организации и проведения поисковой работы в стране, порядок содержания и функционирования мемориальных сооружений, содержащих Вечный огонь и Огонь Памяти.

Валерий Кудинский также рассказал о реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Георгий Сытенко, председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

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