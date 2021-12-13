В СФ обсудили вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» провела Е. Мизулина.

Председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области провела «круглый стол», посвященный вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также соответствующим превентивным функциям прокуратуры.

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Мероприятие открыл председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Он отметил, что вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей актуальны для многих российских регионов. «Совещание носит рабочий характер и должно помочь решению проблемы», – сказал сенатор. Он подчеркнул большую роль, которую играет в этих вопросах прокуратура РФ.

Елена Мизулина подчеркнула остроту жилищной проблемы, решение которой требует системных и кардинальных мер. «Мы разработали перечень вопросов, который поможет нам сформулировать систему предложений, «дорожную карту», которая позволила бы решить проблему, касающуюся практически всех регионов нашей страны», – сообщила парламентарий.

Елена Мизулина отметила важность обязательств государства по обеспечению жильем детей-сирот. «Решение жилищной проблемы фактически позволяет детям, оставшимся без попечения родителей, после достижения ими совершеннолетия, иметь крышу над головой. Решение проблемы инициировал Президент РФ в Послании Федеральному Собранию. И эта программа была поддержана практически всеми, и позволила решить жилищную проблему уже многим гражданам».

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Елена Мизулина

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Николай Владимиров

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Елена Бибикова

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Сергей Березкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Дмитрий Перминов

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Елена Мизулина

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Андрей Клишис

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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В своем докладе сенатор привела конкретные показатели обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за 2020 год на основе данных 78 субъектов Российской Федерации.

«К нам поступила информация о численности и динамике предоставления жилья, о том, как складывается законодательная база в этих регионах и предложения о том, как можно было бы совместно, и Федерации, и регионам, решить эту застывшую проблему», – сообщила Елена Мизулина.

Представитель Генеральной прокуратуры Дария Бугаева подчеркнула, что вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа находятся на особом контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Практика прокурорского надзора показывает, что основными причинами неисполнения органами власти обязательств по предоставлению детям-сиротам жилья является недофинансирование соответствующих расходов, отсутствие жилых помещений, отвечающих предъявляемым требованиям, низкие темпы жилищного строительства, подчеркнула представитель Генеральной прокуратуры.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отметила риски, связанные с реализацией программы, среди которых недостаточное субсидирование регионов, несвоевременное исполнение решений судов, отсутствие строительства жилья в ряде регионов. Всего, по данным Счетной палаты, на сегодняшний день 290 тысяч детей-сирот не могут получить жилье. В некоторых регионах период ожидания составляет от пяти до десяти лет.

Участники «круглого стола» рассмотрели возможные пути решения жилищной проблемы: привлечение финансовых ресурсов федерального бюджета для этих целей, сохранность закрепленного за детьми жилья, использование инструмента жилищного сертификата, выработку механизма осуществления контроля органов опеки за соблюдением жилищных прав сирот.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Владимир Полетаев, Артём Шейкин, Николай Владимиров, Елена Бибикова, Римма Галушина, Мухарбек Барахоев, Сергей Берёзкин, Дмитрий Перминов и Дина Оюн, а также представители Генеральной прокуратуры, Счётной палаты, федеральных министерств и ведомств, судебных органов и общественных организаций.

По итогам заседания все предложения будут проанализированы с целью доработки норм законодательства и правоприменительной практики, отметила Елена Мизулина.

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