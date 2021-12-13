В Совете Федерации 13–15 декабря пройдут Дни Нижегородской области

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях комитетов верхней палаты парламента.

В Совете Федерации 13–15 декабря состоятся Дни Нижегородской области.

В открытии выставки-презентации региона, примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин НикитинГлеб СергеевичГубернатор Нижегородской области и Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. ЛюлинЕвгений БорисовичПредседатель Законодательного Собрания Нижегородской области

С участием представителей органов государственной власти Нижегородской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по науке, образованию и культуре рассмотрят вопросы развития образования в регионе.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудит тему «Комплексное развитие Нижегородской агломерации».

Вопрос обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Нижегородской области рассмотрят в Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам.

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию займутся вопросами охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса региона.

О развитии в области спорта, здравоохранения, туризма и народных художественных промыслов речь пойдет на заседании Комитета СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по экономической политике обсудят темы поддержки инвестиционного процесса в Нижегородской области и транспортной трансформации нижегородской агломерации.

В ходе 514-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и его законодательном обеспечении расскажут руководители региона.

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