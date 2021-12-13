В Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области

Source: Russia – Council of the Federation
Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях комитетов верхней палаты парламента.
В открытии выставки-презентации региона, примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин НикитинГлеб СергеевичГубернатор Нижегородской области и Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. ЛюлинЕвгений БорисовичПредседатель Законодательного Собрания Нижегородской области
С участием представителей органов государственной власти Нижегородской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.
Лилия Гумерова
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Екатерина Алтабаева
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Дмитрий Василенко
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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лилия Гумерова
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Владимир Лебедев
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Людмила Скаковская
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Петр Тултаев
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ
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В Комитете СФ по науке, образованию и культуре рассмотрел вопросы развития образования в регионе.
Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудит тему «Комплексное развитие Нижегородской агломерации».
Вопрос обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Нижегородской области рассмотрят в Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам.
В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию займутся вопросами охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса региона.
О развитии в области спорта, здравоохранения, туризма и народных художественных промыслов речь пойдет на заседании Комитета СФ по социальной политике.
В Комитете СФ по экономической политике обсудят темы поддержки инвестиционного процесса в Нижегородской области и транспортной трансформации нижегородской агломерации.
В ходе 514-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и его законодательном обеспечении расскажут руководители региона.