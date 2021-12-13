Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Актуальные вопросы развития образования в Нижегородской области». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Как отметила сенатор, Совет Федерации, профильный Комитет СФ держат в центре постоянного внимания реализацию национальных проектов в регионах. «Вопросы, которые ставят регионы по строительству и ремонту школ, обеспечению доступности и качества образования находятся на нашем особом контроле», — сказала она.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе наблюдается ежегодный прирост числа детей, получающих дополнительное образование, принимающих участие в различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. «При этом важно не только качественное образование, но и воспитание, сохранение здоровья детей».

Он отметил, что в регионе идет активное строительство детских садов, школ, других образовательных объектов. В частности, создается Центр выявления и поддержки развития способностей, талантов у детей и молодежи. Заместитель губернатора также подчеркнул необходимость создания системы сопровождения для детей с ограниченными возможностями здоровья, ментальными нарушениями.

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова сообщила, что из федерального бюджета Нижегородской области выделяются необходимые субсидии, в частности, для оснащения Центра дополнительного образования «Пульсар».

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Лилия Гумерова

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Екатерина Алтабаева

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Дмитрий Василенко

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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лилия Гумерова

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Владимир Лебедев

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Нижегородской области в СФ

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«В 2019 году на систему дополнительного образования регион получил 307 миллионов рублей, в 2020 году — 512 миллионов, а в текущем году — 150 миллионов рублей», — сказала он. Также субъекту РФ будут выделены субсидии на организацию летнего оздоровления и отдыха детей. В течение ближайших пяти лет планируется строительство новых восьми федеральных круглогодичных центров, а также реконструкция существующих лагерей.

Заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Жанна Носкова отметила важность использования Нижегородской областью всех возможностей федерального бюджета для финансирования образовательных учреждений региона.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представляющие Нижегородскую область, — Александр Вайнберг и Владимир Лебедев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Ольга Щетинина, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Игорь Норенков.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила системную, комплексную работу Нижегородской области по обсуждаемой теме. Она предложила скорректировать с учетом состоявшейся дискуссии проект решения, в котором содержатся предложения об оказании необходимой поддержки региону по поднятым вопросам.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Наталия Косихина представила Федеральный закон «О внесении изменения в статью 52.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Документом предлагается предоставлять объекты культурного наследия в безвозмездное пользование государственным учреждениям, обеспечивающим деятельность Президента РФ и Правительства РФ.

Лилия Гумерова представила Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных». Проект закона был разработан сенаторами РФ Лилией Гумеровой, Ильясом Умахановым, Дмитрием Василенко. Глава Комитета СФ напомнила, что изменения в законодательство о патентных поверенных давно назрели. Действующий федеральный закон был принят в 2008 году и требовал кардинального обновления. «Для решения большинства глобальных задач, стоящих перед страной, необходимы качественные патентные услуги, определенные стандарты профессии, значительное увеличение числа самих патентных поверенных. Изменения в законодательство улучшат качество оказываемых услуг и будут способствовать росту патентной активности», — пояснила она.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» представила член Комитета СФ Римма Галушина. Предлагается дополнительная социальная поддержка детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы.

Сенаторы предложили верхней палате рассмотреть и одобрить данные федеральные законы.

Говоря о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих», Лилия Гумерова отметила, что при внесении поправок в изначальный текст во втором чтении была допущена техническая ошибка, меняющая юридическую конструкцию документа. Профильный Комитет СФ рекомендовал палате отклонить и доработать этот Федеральный закон.

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