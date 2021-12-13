Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра13.12.2021 16:43

Будущие специалисты космической промышленности используют технологии виртуальной реальности при проектировании

IT-интегратор космической отрасли «РК-Цифра» совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН), ВР Концепт, и АСКОН принял участие в Хакатон «МОСПРОМ» Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы при поддержке Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос».

В аудитории РУДН с использованием отечественного программного обеспечения CAD КОМПАС-3D, средств виртуального прототипирования VR Concept и устройств виртуальной реальности, команды в виртуальной коллективной сессии обсудили нюансы элементов конструкции, распределения задач между членами команды, восстанавливали модели по неполным чертежам сложных конструкций.

Виртуальная реальность в повседневной деятельности сотрудника космической промышленности ближе, чем может показаться. Подобного рода решения позволяют максимально быстро понять геометрию сложных конструкций, организовать дистанционную работу коллективов конструкторов при параллельном проектировании.

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