А. Яцкин: Проактивное оказание социальных услуг должно быть доступно гражданам во всех регионах страны

Source: Russia – Council of the Federation

Заместители сопредседателей Совета законодателей провели заседание Президиума Совета законодателей РФ.

Состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации. Мероприятие провели заместители сопредседателей Совета законодателей РФ — первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

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Обсуждены вопросы, связанные с новыми проактивными форматами оказания социальных и медицинских услуг, а также организацией доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководители и представители федеральных и региональных органов власти.

Оказание социальных и медицинских услуг в проактивном формате является прорывным направлением, на котором колоссальный потенциал цифрового развития нашей страны стыкуется с принципами социально-ориентированного государства

В Послании Федеральному Собранию Президент России поставил задачу перехода к предоставлению федеральных мер социальной поддержки в проактивном, беззаявительном режиме, напомнил Андрей Яцкин. «Оказание социальных и медицинских услуг в проактивном формате является прорывным направлением, на котором колоссальный потенциал цифрового развития нашей страны стыкуется с принципами социально-ориентированного государства. Эти принципы закреплены в Конституции. Они неизменно воплощаются в инициативах Президента, направленных на поддержку граждан, гарантии повышения качества жизни».

Реализация такой инициативы, считает первый вице-спикер СФ, обеспечит новый уровень жизни и выведет Россию на лидирующие позиции в мире по прогрессивности социальной сферы. «Для получения соцподдержки гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, больше не потребуется самостоятельно проходить непростой путь инстанций, запрашивать, оформлять документы для выплат».

Создаваемая по инициативе Президента новая цифровая система «социального казначейства» ставит этот процесс «с головы на ноги»: теперь информацию о том, что гражданин нуждается в поддержке, государство будет получать в автоматическом режиме, за счет интеграции баз данных. В итоге государственные органы сами пройдут весь путь до гражданина, автоматически доводя до него все положенные в такой ситуации выплаты, рассказал Андрей Яцкин.

Он отметил, что согласно Концепции цифровой трансформации социальной сферы, утвержденной Правительством в начале текущего года, уже к 2025 году 80 процентов социальных услуг в стране будут оказываться в электронном виде. «Время их ожидания сократится вдвое. Важно при этом сохранить и привычный для граждан очный формат взаимодействия. На сегодня основные социальные фонды – пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования подготовили целый пакет беззаявительных услуг — от оформления маткапитала и ряда пособий на детей до назначения отдельных видов пенсий. В «цифру» переходят и ОМС, больничные и декретные выплаты».

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что принципиально важные для сенаторов новые стандарты проактивных социальных и медицинских услуг, формируемые на федеральном уровне, должны быть доступны гражданам во всех регионах страны.

Развертывание такой масштабной инновационной системы ставит перед нами ряд инфраструктурных задач, подчеркнул Андрей Яцкин. «Прежде всего, по обеспечению доступности Интернета, мобильной связи и, вообще, информационных технологий в удалённых населённых пунктах. Нельзя забывать и о задаче повышения компьютерной грамотности, особенно среди людей старшего поколения. И, конечно, необходимы гарантии должной защиты персональных данных».

Сенатор напомнил, что конкретные рекомендации в адрес Правительства и ведомств по созданию «социального казначейства» были подготовлены по итогам заседаний Совета по социальным инновациям субъектов Российской Федерации при Совете Федерации и IV Форума социальных инноваций регионов, проводимого под эгидой СФ. Речь, в частности, идет о создании координационного центра по доработке геоинформационных систем информирования граждан о полагающихся им мерах социальной поддержки, в том числе в регионах. «На региональном уровне еще предстоит проделать огромный объем работы по интеграции разрозненных баз данных, что позволит комплексно оценивать степень нуждаемости отдельных граждан и семей. Потребуется свести воедино информацию об изменении доходов людей, их имуществе, а также обо всём массиве услуг, оказываемых на региональном и местном уровнях. А это – более 20 тысяч различных видов поддержки».

Все эти вопросы – в зоне особого внимания «палаты регионов», отметил Андрей Яцкин. «Сенаторы на всех этапах активно участвуют в формировании законодательной базы для широкого внедрения «социального казначейства».

Касаясь вопроса организации бесперебойной доставки грузов в удалённые и труднодоступные районы в условиях распространения коронавирусной инфекции, первый вице-спикер СФ подчеркнул, что вопрос транспортной связанности страны находится на стыке социально-экономической и геостратегической плоскостей, имеет как региональную, так и общенациональную проекцию. «Для Совета Федерации – это приоритетная проблема. Ситуация мониторится сенаторами в каждодневном режиме».

В ноябре в Совете Федерации предметно обсуждались механизмы государственной поддержки северного завоза, рассказал Андрей Яцкин. «Мы видим проблему недостаточной системности и отсутствия законодательного регулирования этой деятельности, имеющей государственное значение. Правительству, профильным федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов были направлены конкретные рекомендации по разным аспектам организации завоза. В частности, предложены такие важные практические меры, как разработка федеральной системы планирования и мониторинга северного завоза, создание на основе модели государственно-частного партнерства единого логистического оператора завоза, определение одного ответственного федерального органа власти, а также учреждение специального федерального фонда для финансовой поддержки мероприятий по доставке грузов в районы Крайнего Севера».

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Юрий Федоров

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Ряд рекомендаций сенаторов, рассказал Андрей Яцкин, направлен на снижение стоимости товаров, поступающих по северному завозу. «Принципиальная позиция Совета Федерации – исключать цепочки посредников. Необходимо использовать все имеющиеся и искать новые инструменты для оптимизации издержек, для борьбы с необоснованным завышением стоимости. Возможности здесь далеко не исчерпаны. Есть над чем подумать и в плане совершенствования механизмов госзакупок для завоза, и привлечения возможностей госрезерва».

Первый вице-спикер СФ отдельно подчеркнул необходимость мер по снижению конечной стоимости угля и нефтепродуктов, завозимых в труднодоступные населённые пункты. «В ходе проведенного по поручению Председателя Совета Федерации совещания о дополнительных мерах по снижению цен на топливо сами регионы высказали ряд полезных инициатив. В частности, представители Чукотского автономного округа предложили проработать вопрос введения нулевой ставки НДС на перевозку топлива по Северному морскому пути. Данное предложение заслуживает внимания и может быть распространено также на транспортировку угля».

Первый вице-спикер СФ предложил активнее изучать и имплементировать успешные региональные практики, использовать все возможности регионального и федерального законодательства.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко рассказала, что сенаторы разработали поправки в закон о государственной социальной помощи, касающийся детей с ограниченными возможностями здоровья, которые работают в период летних каникул. «С 14 лет они имеют право работать, но по действующему законодательству лишаются дополнительных выплат в случае их трудоустройства. В связи с этим разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, получено положительное заключение Правительства». Сенатор отметила, что подобные меры поддержки, связанные с сохранением социальных выплат и гарантий в случае трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, можно будет последовательно внедрить во всех аналогичных случаях.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров обозначил проблему отсутствия отечественных легких и сверхлегких воздушных судов, необходимых для осуществления перевозок в удаленные и труднодоступные районы. «Мы рекомендуем создать кластер производителей легких воздушных судов, которых у нас в стране в достатке. Для этого нужно объединить и систематизировать этих производителей, чтобы получить серийные легкие воздушные суда разной вместимости». Он также коснулся вопросов грузоперевозок, высказал предложения по решению проблемы высоких цен на топливо в удаленных регионах.

Подводя итоги заседания, Андрей Яцкин отметил, что все высказанные предложения будут систематизированы и вынесены на обсуждение Совета законодателей. «Особое внимание будет уделено региональным законодательным инициативам», — сказал первый вице-спикер СФ.

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