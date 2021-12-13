А. Шевченко: Возможности привлечения инвестиций и трудовых ресурсов получат города, имеющие развитую инфраструктуру

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопросы комплексного развития Нижегородской агломерации в рамках Дней субъекта РФ в Совете Федерации.

Состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Программы проведения 13 – 15 декабря 2021 года Дней Нижегородской области в Совете Федерации на тему «Комплексное развитие Нижегородской агломерации». В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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«В условиях растущей урбанизации наибольшими шансами на увеличение притока инвестиций, трудовых ресурсов, туристов обладают те города, которые имеют развитую инфраструктуру, благоустроенное, комфортное и безопасное общественное пространство», — подчеркнул сенатор.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов представил региональные практики комплексного развития агломерации на примере области. Он рассказал о Стратегии развития региона до 2035 года, о цифровых инструментах, используемых для развития области.

По итогам обсуждения сенаторы предложили включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Нижегородской области» ряд положений. В частности, рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ, бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств Нижегородской области, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры на 7 земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства.

Также предлагается рассмотреть вопрос о выделении в рамках указанной государственной программы бюджетных ассигнований в целях реализации 2 и 3 этапов благоустройства Соборной площади и прилегающих улиц в городе Арзамасе.

Андрей Шевченко

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В свою очередь сенаторы рекомендуют Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации проектов комплексного развития территорий в городе Нижнем Новгороде. При этом уточняется, что Правительство Нижегородской области должно предоставить необходимую документацию и обосновывающие материалы.

Правительство Нижегородской области должно представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации соответствующих рекомендаций.

В ходе заседания сенаторы обсудили ряд федеральных законов и законопроектов.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, делегации Нижегородской области.

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