Азат Кадыров провёл встречу по вопросам применения механизмов ГЧП в сфере спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров провёл рабочую встречу с частными партнёрами по вопросу применения механизмов государственно-частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта.

В мероприятии приняли участие частные партнеры, которые реализовали проекты с привлечением федерального финансирования в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также представители бизнеса, которые только планируют реализацию ГЧП проектов в сфере физической культуры и спорта.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы согласования ГЧП проектов с государственными структурами в субъектах Российской Федерации, а также состоялась презентация комплекса мер «Одно окно», который направлен на ускорение процессов согласования ГЧП проектов.

После обсуждения Азат Кадыров вручил Благодарственные письма за вклад в развитие механизмов ГЧП в сфере физической культуры и спорта генеральному директору ООО «Аква-регион» Евгению Вайнеру и генеральному директору ООО «Арена» Михаилу Дроздову.

Данные компании получили федеральную субсидию на реализацию ГЧП проектов в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и на постоянной основе оказывают содействие в проведении разъяснительной работы по практике применения механизмов ГЧП в сфере физической культуры и спорта с бизнес-структурами.

Пресс-служба Минспорта России

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