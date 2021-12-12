Source: Russia Federal Space

#Роскосмос12.12.2021 12:56

Роскосмос принял участие в Конгрессе молодых ученых

В период с 8 по 10 декабря 2021 года в образовательном центре «Сириус» (федеральная территория «Сириус») прошел Конгресс молодых ученых. Он стал ключевым событием Года науки и технологий, объявленного по инициативе Президента России Владимира Путина.

На конгресс приехали более трех тысяч участников, среди которых лучшие специалисты крупнейших отечественных предприятий, представители образовательных организаций, победители конкурсов-грантов, а также студенты и школьники, активно занимающиеся исследованиями. Они обсудили перспективные космические технологии, стартапы, внедрение искусственного интеллекта, привлечение молодежи в научную сферу и многое другое.

Госкорпорацию «Роскосмос» на конгрессе представили лучшие молодые ученые и специалисты ракетно-космической отрасли страны. В рамках программы конгресса прошла тематическая пленарная сессия «Освоение космоса», в ходе которой участникам удалось познакомиться с образцами перспективных разработок для освоения космоса и увидеть трансляцию пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20».

В открытом диалоге «Наука и техника космических полетов. Каких людей берут космонавты?» (организованном Российским обществом «Знание») принял участие Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Валерий Токарев. Он ответил на вопросы участников, поделился собственным опытом и порассуждал о перспективах космического туризма и разнице в подготовке космонавтов разных стран.

Одним из событий в рамках конгресса стала сессия «Национальная технологическая олимпиада — новое поколение научно-технологических лидеров», в которой принял участие директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. Наибольшее внимание в рамках сессии привлек вопрос одного из студентов Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, которого интересовал вопрос о возможности открытия частных полигонов для пусков в рамках ракетомоделирования.

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Организаторами конгресса молодых ученых выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации — АНО «Национальные приоритеты».

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